韓股今年漲61% 市場警戒轉向減碼

南韓股市今年來狂漲61%，預料將締造25年來最強年線漲勢，稱冠全球主要股市，如此凌厲的漲勢也引發一些投資人警戒，擔心漲勢難以為繼、散戶槓桿過高以及暴漲暴跌等風險。

受累於AI泡沫憂慮與聯準會（Fed）降息預期減弱，首爾Kospi指數21日大跌3.8%至3,853.26點，但仍掩蓋不了從今年初的2,400點左右，狂漲61%的驚人漲勢，漲幅稱霸全球主要股市，遠超過日股同期的22%、與台股的15%。

韓股這波漲勢主要受惠於AI榮景和企業改革等題材。總統李在明承諾將Kospi指數推向5,000點的承諾，點燃漲勢。當時，市場還處於去年12月戒嚴的餘悸，進一步加深「韓國折價」現象，而李在明的目標正好搭上了全球投資人轉向AI和晶片類股的風潮，帶動韓股出現戲劇性的逆轉。

摩根大通（小摩）和花旗集團近來已上調Kospi指數目標，小摩認為5,000點是基本情境，花旗預估明年底前將攀抵5,500點。

不過，Kospi指數漲速也引發外界擔心漲勢難以為繼，因今年來的多數漲幅主要由三星電子與SK海力士帶動。部分投資人已開始減碼，外資本月已轉為賣超。

散戶的槓桿部位也增添風險。韓國金融投資協會資料顯示，11月融資餘額多數時間維持在26兆韓元（170億美元）左右，較六個月前增加約50%。

韓股能否續漲，將取決於南韓最大企業是否願意接受治理改革，以及當局推動變革的力道。在商業法修正案通過後，投資人正關注降低股息稅率的法案進展，以及另一項關於強制註銷庫藏股的表決，庫藏股長期被財團用以維持控制權。