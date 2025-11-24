消費者花錢心態保守…美零售業 盼不到銷售奇蹟

美國27日將迎接一年一度的感恩節，隔天的黑色星期五將為年底購物旺季拉開序幕。儘管美國今年感恩節大餐可望變便宜，航空旅遊則可能寫下15年來最繁忙紀錄，但零售商最新財報所透露的消費者謹慎心態顯示，美國零售類股不太可能盼到扭轉今年低迷表現的年底假期銷售奇蹟。

今年感恩節落在27日，隔天的黑色星期五傳統上都為年底購物季拉開序幕，但在電商日益興盛之際，許多零售商的「黑五」折扣都已提前開跑。

美國農業事務聯合會（AFBF）估計，今年準備十人份感恩節大餐平均將花費55.18美元，比去年減少5%。火雞、餡料和蔓越莓等佳節必備美食今年價格都低於2024年，反映商家大打折扣等因素。番薯和新鮮水果等其他不可或缺的食物則變貴，凸顯關稅及高成本對農業的影響。

另一方面，聯邦航空總署（FAA）預測，美國25日至30日航空旅遊將創下15年來最繁忙紀錄，其中25日可能是旅遊高峰，航空業者當天規劃5.2萬個航班，30日以5.1萬個航班居次。不過，根據天氣預報，美國今年感恩節假期大部分地區可能碰上大雪等壞天氣，有意出遊民眾必須做好準備。

感恩節象徵年底假期購物季正式開跑，零售業者正期盼假期銷售能締造奇蹟，讓今年表現疲弱的股價獲得救贖。不過，從過去一周出爐的大型零售商財報來看，在就業市場持續走軟及通膨揮之不去的憂慮日益升高之際，美國消費者已步履蹣跚，意味抱持期待的零售商可能大失所望。

最新財報顯示目標百貨（Target）犧牲獲利降價，顧客也減少購買非必需品，手頭拮据屋主暫緩採購高價產品則促使家得寶（Home Depot）下修展望。就連零售業表現最出色的沃爾瑪（Walmart）也發出經濟警訊，該公司公布的業績成長主要來自雜貨和尋找便宜商品的中階顧客，顯示消費者持謹慎態度。

Girard投資長查布（Timothy Chubb）說：「負擔能力是關鍵假期購物季主要議題，這個購物季攸關業者獲利成長。我擔心隨著企業把物價上漲轉嫁給現金短缺的顧客，消費者信心將惡化，經濟與勞動市場也會進一步走軟，進而導致美國企業營收成長減速及利潤承壓。」

美國零售類股近幾年表現一直不如大盤，標普零售業精選行業指數今年來大致持平，落後標普500指數10多個百分點。目標百貨股價今年來跌35%，Bath & Body Works與CarMax分別跌62%及57%。