快訊

高市早苗涉台論惹怒中方 石破茂：該討論的是如何避免「台灣有事」

聽新聞
0:00 / 0:00

有信心！馬斯克發豪語：自家AI晶片產量 最終將超越對手加總

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克。路透
特斯拉執行長馬斯克。路透

特斯拉執行長馬斯克發下豪語，打算每年推出新的人工智慧（AI晶片，並要在AI晶片領域超車其他對手，未來產量將超越對手加總。

馬斯克23日在X平台發文寫道，「許多人不知道特斯拉多年來擁有先進AI晶片和電路板工程團隊」，「我們的目標是每12月導入一款新AI晶片設計，並啟動量產。我們預計要增產晶片，最終產量將超越其他AI晶片加總。再讀一遍這句話，我不是在開玩笑」。

他說，這些晶片將能以正面方式大幅改變世界，更安全的駕駛，以及透過Optimus機器人提供先進醫療服務給所有人，能拯救數百萬條人命。

馬斯克並提到，目前特斯拉車輛使用的AI晶片是A14，A15晶片接近設計定案（tape-out），正開始研發A16晶片。

三星電子7月宣布，取得165億美元訂單，要替特斯拉生產AI晶片。當時馬斯克表示，三星的德州新廠將用於生產A16晶片。

馬斯克 特斯拉 晶片 AI

延伸閱讀

馬斯克AI百科全書被指錯漏百出 維基創始人：AI不夠格撰寫百科

棒球只輸大谷翔平？Grok瘋狂吹捧自家老闆 馬斯克發文「被惡意誘導」

川普白宮設宴 黃仁勳、馬斯克都在

影／特斯拉通過兆元報酬方案 馬斯克與機械人狂舞「臉上表情露餡」

相關新聞

有信心！馬斯克發豪語：自家AI晶片產量 最終將超越對手加總

特斯拉執行長馬斯克發下豪語，打算每年推出新的人工智慧（AI）晶片，並要在AI晶片領域超車其他對手，未來產量將超越對手加總...

馬斯克AI百科全書被指錯漏百出 維基創始人：AI不夠格撰寫百科

美國億萬富豪馬斯克旗下xAI公司上月推出由人工智能（AI）編寫的線上百科全書「Grokipedia」，叫陣「維基百科」。...

對北京讓步？ 傳川普政府擬放行Nvidia H200晶片銷中

彭博資訊引述知情人士報導，美國官員正在就是否允許輝達公司向中國出售Nvidia輝達（另稱英偉達）的Ｈ200人工智慧（AI...

不甩美國警告 G20南非峰會打破傳統 開幕就發布宣言

22日於南非舉辦的20國集團(G20)峰會不顧美國抵制，開幕式便打破傳統直接通過一項122項要點宣言，就氣候災害、主權債...

半導體成熟製程 市調：2030年中國將囊括全球過半產能

中國大陸晶圓代工廠積極擴充28奈米以上製程產能，市調機構集邦科技預估，2026年中國12吋成熟製程月產能將新增超過12萬...

AI是「理性泡沫」 但可能被3根針刺破

人工智慧（AI）公司股價飆上天，投資人有理由擔心AI泡沫爆破導致損失。但安聯集團經濟顧問伊爾艾朗認為，AI可能是一種「理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。