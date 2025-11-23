有信心！馬斯克發豪語：自家AI晶片產量 最終將超越對手加總

特斯拉執行長馬斯克發下豪語，打算每年推出新的人工智慧（AI）晶片，並要在AI晶片領域超車其他對手，未來產量將超越對手加總。

馬斯克23日在X平台發文寫道，「許多人不知道特斯拉多年來擁有先進AI晶片和電路板工程團隊」，「我們的目標是每12月導入一款新AI晶片設計，並啟動量產。我們預計要增產晶片，最終產量將超越其他AI晶片加總。再讀一遍這句話，我不是在開玩笑」。

他說，這些晶片將能以正面方式大幅改變世界，更安全的駕駛，以及透過Optimus機器人提供先進醫療服務給所有人，能拯救數百萬條人命。

馬斯克並提到，目前特斯拉車輛使用的AI晶片是A14，A15晶片接近設計定案（tape-out），正開始研發A16晶片。

三星電子7月宣布，取得165億美元訂單，要替特斯拉生產AI晶片。當時馬斯克表示，三星的德州新廠將用於生產A16晶片。