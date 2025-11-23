快訊

美28點計畫「讓感恩節變俄國的」！佛里曼酸：川普值得張伯倫和平獎

穩起來…大摩將台積電（2330）目標價開到1688元！網酸：一路拜拜

喝了20年都看嘸…50嵐「神秘商標」到底啥意思 內行人解答了

南非G20峰會宣言 聚焦關鍵礦產、貧富不均、氣候變遷

中央社／ 約翰尼斯堡22日綜合外電報導

20國集團（G20）領袖今天在南非舉行的高峰會中通過一份宣言，聚焦攸關關鍵礦產取得、對抗貧富不均以及因應氣候變遷的相關措施。

法新社報導，輪值主席國南非以「團結、平等、永續」作為本屆G20峰會主題。G20包含19個國家和歐洲聯盟（European Union）、非洲聯盟（African Union）兩個區域組織，占全球國內生產毛額（GDP）85%。

以下為首度在非洲大陸舉行，而且美國缺席的這場G20峰會宣言的重點：

●關鍵礦產

領袖們表示，將致力保護關鍵礦產的全球價值鏈，避免因地緣政治緊張、違反世界貿易組織（WTO）規則的單邊貿易措施、疫情或天災等因素而「中斷」。

許多國家正加緊推動相關工作，確保獲取這些在非洲極為豐富、對綠色能源轉型不可或缺、廣泛應用於手機、太陽能板和電動車等電子產品的關鍵礦產。

中國在關鍵礦產供應鏈中居主導地位，這已成為全球已開發民主國家日益關切的議題。

宣言也支持「加強關鍵礦產探勘，尤其是在開發中國家」，並強調這些資源應成為促進發展和提升價值的驅動力，「而非僅僅是原料出口」。

●公正與持久和平

針對持續中的全球重大衝突，宣言呼籲在聯合國憲章基礎上，在烏克蘭、蘇丹、剛果民主共和國以及巴勒斯坦被占領土（Occupied Palestinian Territory）實現「公正、全面且持久的和平」。

儘管30頁宣言中僅一次提及烏克蘭，與會西方領袖會外仍在場邊積極因應美國總統川普推動、以有利於俄羅斯的條件結束烏克蘭戰爭的單方面方案。

●貧富不均

南非將對抗貧富不均列為G20重點之一，總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）指示專家研擬報告，並支持成立國際小組因應貧富差距。

宣言要求放款機構（含民營部門）提升透明度，支持檢討國際貨幣基金（IMF），並且致力建立全球最低稅負制。

不過，在超級富豪課稅的議題上，今年宣言較去年里約熱內盧G20宣言提及確保「全球億萬富豪被有效課稅」的措辭相對保守。

●氣候

在聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）在巴西落幕同日，峰會宣言認同「彙整所有來源…迅速且大規模地」提升全球氣候資金規模的必要性，「由數十億美元擴增至數兆美元」。

宣言強調能源取得的不平等，特別是在非洲，並且呼籲增加多元化投資同時降低風險，以支持永續能源轉型。

不過，宣言文本沒有提及逐步淘汰化石燃料。

G20峰會 關鍵礦產 貧富

延伸閱讀

G20草擬宣言 保護關鍵礦產 暗指大陸實施的出口限制

礦產協議2.0？外媒曝美國強推28點和平計畫 逼澤倫斯基「這天前」簽字

控南非白人遭迫害 川普：美不出席G20

川普亞洲行：日美開啟「新黃金時代」？雙方同意展開稀土礦產合作框架

相關新聞

美FAA警告「飛越委內瑞拉」有風險！多家航空叫停航班 傳美將採新行動

彭博資訊報導，外界憂心美國對委內瑞拉升級行動之際，美國聯邦航空總署（FAA）21日針對委國發布航空警示，指飛越委國時可能...

半導體成熟製程 市調：2030年中國將囊括全球過半產能

中國大陸晶圓代工廠積極擴充28奈米以上製程產能，市調機構集邦科技預估，2026年中國12吋成熟製程月產能將新增超過12萬...

AI是「理性泡沫」 但可能被3根針刺破

人工智慧（AI）公司股價飆上天，投資人有理由擔心AI泡沫爆破導致損失。但安聯集團經濟顧問伊爾艾朗認為，AI可能是一種「理...

美股周線收黑繫好安全帶 投資人寄望黑色星期五、Fed 利率決策

標普500指數上周五（21日）反彈，但周線仍跌近2%。在AI泡沫疑慮、經濟降溫疑慮，加上獲利了結同時發酵之下，上周竟爆發...

Fed 二當家放鴿 重燃降息預期 改變市場押注風向

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯表示，勞動市場走軟，他認為短期內仍有再次調降利率的空間。這位在聯邦公開市場操作委員會（FOMC...

聯準會內部分歧擴大 川普就算換掉鮑爾 也未必能如願降息…

美國總統川普上周表示，他預期明年5月新的聯準會（Fed）主席上任後，利率可以降很多。但現在反對下個月繼續降息的聯準會決策...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。