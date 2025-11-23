快訊

金馬62／范冰冰奪金馬影后！工作室「寶島影后」祝賀文秒刪 本尊親曝得獎心情

羅技MX Master 4滑鼠開箱！「早下班神器」配K980光能無線鍵盤 實測解除工作焦慮

老師難為／行政訴訟撤銷性騷懲處 教性平課要建安全框架

半導體成熟製程 市調：2030年中國將囊括全球過半產能

中央社／ 新竹23日電
市調機構集邦科技預估，2030年中國將囊括全球超過一半的成熟製程產能。示意圖／本報資料照片
市調機構集邦科技預估，2030年中國將囊括全球超過一半的成熟製程產能。示意圖／本報資料照片

中國大陸晶圓代工廠積極擴充28奈米以上製程產能，市調機構集邦科技預估，2026年中國12吋成熟製程月產能將新增超過12萬片，至2030年中國將囊括全球超過一半的成熟製程產能，但台灣成熟製程產能2030年占全球比重估將降至26%。

集邦科技表示，半導體成熟製程需求主要來自庫存回補，新應用帶來的貢獻有限。而在地化策略進一步加劇區域需求的分散，為了確保中國市場，恩智浦（NXP）、英飛凌（Infineon）及意法半導體（STMicroelectronics）等整合元件製造（IDM）廠透過與中芯國際及華虹等中國晶圓代工廠以外包或技術授權方式合作。

集邦科技指出，隨著小型晶圓代工廠崛起，2021年至2030年中國晶圓代工廠12吋產能年複合成長率將達21.4%，遠高於中國以外地區的成長率6.2%。

因中國晶圓代工廠重點擴展28奈米以上成熟製程產能，集邦科技預估，2026年全球新增的12吋產能將以成熟製程為大宗，所占比重達67%，5奈米至2奈米的先進製程比重約33%。

集邦科技估計，2026年全球新增的12吋成熟製程產能將有高達77%來自中國晶圓代工廠，超過12萬片規模，其中，28奈米占36%，40奈米占33%，55奈米占28%。

集邦科技預期，至2030年中國成熟製程產能占全球成熟製程總產能的比重將達52%，反觀台灣成熟製程產能占全球比重恐自2021年的54%，降至2030年的26%。

集邦科技指出，成熟製程市場因面臨價格下滑及供給增加的雙重壓力，成長動能恐將受限，2026年成熟製程營業額將成長約7%，遠低於先進製程的31%水準。

晶圓代工廠 奈米 半導體

延伸閱讀

今年漲一倍的晶圓代工廠─力積電

台積電高檔下殺快接？陳重銘「股災跟著國家隊進場」：出現長線甜甜價

傳台積電老臣羅唯仁帶槍投靠英特爾 童子賢：我比較關心「這件事」

台積退休高管傳帶走2奈米先進製程技術機密

相關新聞

美FAA警告「飛越委內瑞拉」有風險！多家航空叫停航班 傳美將採新行動

彭博資訊報導，外界憂心美國對委內瑞拉升級行動之際，美國聯邦航空總署（FAA）21日針對委國發布航空警示，指飛越委國時可能...

半導體成熟製程 市調：2030年中國將囊括全球過半產能

中國大陸晶圓代工廠積極擴充28奈米以上製程產能，市調機構集邦科技預估，2026年中國12吋成熟製程月產能將新增超過12萬...

Fed 二當家放鴿 重燃降息預期 改變市場押注風向

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯表示，勞動市場走軟，他認為短期內仍有再次調降利率的空間。這位在聯邦公開市場操作委員會（FOMC...

一失足成千古恨？美國當年「2項決定」 把稀土主導權拱手讓給大陸

人工智慧（AI）資本支出牽動美國的經濟成長與美股表現，若缺乏在AI基礎建設中不可或缺的稀土，可能威脅相關展望。

AI是「理性泡沫」 但可能被3根針刺破

人工智慧（AI）公司股價飆上天，投資人有理由擔心AI泡沫爆破導致損失。但安聯集團經濟顧問伊爾艾朗認為，AI可能是一種「理...

美股周線收黑繫好安全帶 投資人寄望黑色星期五、Fed 利率決策

標普500指數上周五（21日）反彈，但周線仍跌近2%。在AI泡沫疑慮、經濟降溫疑慮，加上獲利了結同時發酵之下，上周竟爆發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。