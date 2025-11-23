聽新聞
H200晶片輸陸？川普團隊初步討論

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導

彭博資訊引述知情人士報導，美國官員正在就是否允許輝達公司向中國大陸出售Ｈ二○○人工智慧（ＡＩ）晶片展開初步討論。若這項具爭議性的構想成真，將象徵全球市值最高的輝達取得重要勝利。

知情人士表示，美國總統川普的團隊近日已就Ｈ二○○晶片運往中國進行內部討論，但目前尚未作出最終決定，而且完全有可能只停留在內部辯論階段，最終不會走到核發出口許可。根據華府二○二二年首次祭出的出口管制規定，相關晶片輸出需取得批准。

即便只是考慮放行Ｈ二○○出口，就已與川普政府先前對半導體出口管制的公開立場產生明顯落差。此舉也將被視為對北京讓步，極可能引發華府鷹派人士的強烈反對。

知情人士透露，在川普政府內部，有人將向中國大陸出售Ｈ二○○視為一種折衷方案。與直接提供Blackwell晶片相比，放行前一代Hopper架構的Ｈ二○○晶片，就顯得美方溫和許多。美方高層普遍強烈反對向中國出售Blackwell晶片。

輝達在一份聲明中說，當前的監管規定，不允許公司向中國大陸提供具競爭力的資料中心產品，「把廣大的市場拱手讓給我們迅速成長的外國競爭對手」。

白宮與負責出口管制的商務部對於Ｈ二○○討論一事尚未立即回應置評請求。

如果成真，Ｈ二○○的出口將構成美國放寬對中國大陸貿易限制的一個重大舉措，這些限制原本設計用來抑制中國大陸在人工智慧方面的實力。Ｈ二○○的性能，比專為中國大陸市場設計的Ｈ二○更強，而Ｈ二○是華府目前批准出口的最先進ＡＩ晶片，不過這兩種晶片都是基於上一代的Hopper架構，而非最新的Blackwell架構。

川普過去曾表示，可能與中國國家主席習近平討論輝達最先進晶片的出口議題，雖然在近期「川習會」並未正式提出，但美方並未將受限ＡＩ晶片排除在對話之外。不過，中國大陸政府正推動改用華為等國產ＡＩ硬體，不鼓勵、甚至直接限制陸企採購目前美國唯一允許輝達在中國大陸販售的特供版ＡＩ晶片。

