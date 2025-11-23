華府討論輝達H200晶片銷陸 可能引發鷹派人士強烈反對

彭博資訊引述知情人士報導，美國官員正在就是否允許輝達公司向中國出售H200人工智慧（AI）晶片展開初步討論。若這項具爭議性的構想成真，將象徵全球市值最高的輝達取得重要勝利。

知情人士表示，美國總統川普的團隊近日已就H200晶片運往中國進行內部討論，目前尚未作出最終決定。根據華府2022年祭出的出口管制規定，相關晶片輸出需取得批准。

即便只是考慮放行H200出口，就已與川普政府先前對半導體出口管制的立場產生明顯落差。此舉也將被視為對北京的讓步，極可能引發華府鷹派人士的強烈反對。

H200的效能，比專為中國市場設計的降規版H20更強，後者是華府目前批准銷往中國的最先進AI晶片。不過，這兩種AI加速器都仍基於上一代的Hopper架構，而非輝達最新的Blackwell架構。

知情人士透露，在川普政府內部，有人將向中國出售H200視為一種折衷方案。與直接提供Blackwell晶片相比，放行上一代Hopper架構的H200晶片，就顯得美方溫和許多。美方高層普遍強烈反對向中國出售Blackwell晶片。

但仍有一些人主張，應讓中國取得較新一代的處理器。一名消息人士表示，他們將這場辯論視為在Blackwell與 Hopper兩大產品家族之間做選擇。也有許多人認為，不應再讓任何更多的輝達晶片流向中國。

這則報導一度激勵輝達21日股價由黑翻紅，從早盤跌3%轉為上漲2%，但終場又不支倒地，仍收跌0.9%。