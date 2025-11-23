美股周線收黑繫好安全帶 投資人寄望黑色星期五、Fed 利率決策

標普500指數上周五（21日）反彈，但周線仍跌近2%。在AI泡沫疑慮、經濟降溫疑慮，加上獲利了結同時發酵之下，上周竟爆發數月來最劇烈盤中震盪。本周逢感恩節假期而縮短的交易中，波動恐怕不會稍退。

美股三大指數21日全面上漲1%左右，標普500指數約九成成分股上漲。但在歷來表現強勢的11月，標普本月迄今卻下跌3.5%。

費城半導體指數則因這波頹幅率先陷於修正，21日雖反彈0.9%，但11月來跌了11.2%。台積電ADR 21日續跌0.9%，11月來跌了9.3%。

彭博報導，美國官員正就是否准許輝達（NVIDIA）向中國銷售H200晶片展開初步討論。紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯表示，鑒於勞動市場走軟，他認為聯準會（Fed）近期仍有再次降息的空間，這番談話提振市場對12月降息的預期。

芝商所（CME）FedWatch工具21日顯示，利率期貨交易推算12月降息的機率從20日的39%躍升至逾70%。

Catalyst Funds基金經理人艾許利（Charles Ashley）說：「如果美股果真開始進入更深修正，12月Fed決策重要性會大幅提升。倘若Fed選擇按兵不動，資金成本將再度成為股市高價位的逆風。」

輝達上周繳出亮眼財報，美股20日卻在兩小時內出現急殺，市場上幾乎沒人料到，也無法清楚解釋原因。

輝達執行長黃仁勳在法說會上說：「外界一直在討論AI泡沫。但從我們的角度來看，情況完全不是那麼一回事。」這番話救不了自家股價，也救不了AI概念股。輝達21日續跌1%，周線下跌5.9%，11月跌了11.8%。

11月最後一周，投資人目光轉移美國消費，黑色星期五登場也讓年底購物季的景氣成為市場焦點。