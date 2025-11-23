美股周線收黑繫好安全帶 投資人寄望黑色星期五、Fed 利率決策

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
標普500指數上周五（21日）反彈，但周線仍跌近2%。路透
標普500指數上周五（21日）反彈，但周線仍跌近2%。路透

標普500指數上周五（21日）反彈，但周線仍跌近2%。在AI泡沫疑慮、經濟降溫疑慮，加上獲利了結同時發酵之下，上周竟爆發數月來最劇烈盤中震盪。本周逢感恩節假期而縮短的交易中，波動恐怕不會稍退。

美股三大指數21日全面上漲1%左右，標普500指數約九成成分股上漲。但在歷來表現強勢的11月，標普本月迄今卻下跌3.5%。

費城半導體指數則因這波頹幅率先陷於修正，21日雖反彈0.9%，但11月來跌了11.2%。台積電ADR 21日續跌0.9%，11月來跌了9.3%。

彭博報導，美國官員正就是否准許輝達（NVIDIA）向中國銷售H200晶片展開初步討論。紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯表示，鑒於勞動市場走軟，他認為聯準會（Fed）近期仍有再次降息的空間，這番談話提振市場對12月降息的預期。

芝商所（CME）FedWatch工具21日顯示，利率期貨交易推算12月降息的機率從20日的39%躍升至逾70%。

Catalyst Funds基金經理人艾許利（Charles Ashley）說：「如果美股果真開始進入更深修正，12月Fed決策重要性會大幅提升。倘若Fed選擇按兵不動，資金成本將再度成為股市高價位的逆風。」

輝達上周繳出亮眼財報，美股20日卻在兩小時內出現急殺，市場上幾乎沒人料到，也無法清楚解釋原因。

輝達執行長黃仁勳在法說會上說：「外界一直在討論AI泡沫。但從我們的角度來看，情況完全不是那麼一回事。」這番話救不了自家股價，也救不了AI概念股。輝達21日續跌1%，周線下跌5.9%，11月跌了11.8%。

11月最後一周，投資人目光轉移美國消費，黑色星期五登場也讓年底購物季的景氣成為市場焦點。

延伸閱讀

輝達 市場 Fed

延伸閱讀

輝達救不了全村？投資人臨感恩節 轉而指望Fed下月決策

美禁令限制…Nvidia對中估下兩季銷量零 黃仁勳：很遺憾

黃仁勳親曝「如何和川普溝通」：他擅傾聽 要用邏輯、務實方式

允許輝達向中國出售H200晶片？傳川普政府內部展開初步討論

相關新聞

Fed 二當家放鴿 重燃降息預期 改變市場押注風向

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯表示，勞動市場走軟，他認為短期內仍有再次調降利率的空間。這位在聯邦公開市場操作委員會（FOMC...

一失足成千古恨？美國當年「2項決定」 把稀土主導權拱手讓給大陸

人工智慧（AI）資本支出牽動美國的經濟成長與美股表現，若缺乏在AI基礎建設中不可或缺的稀土，可能威脅相關展望。

美股周線收黑繫好安全帶 投資人寄望黑色星期五、Fed 利率決策

標普500指數上周五（21日）反彈，但周線仍跌近2%。在AI泡沫疑慮、經濟降溫疑慮，加上獲利了結同時發酵之下，上周竟爆發...

聯準會內部分歧擴大 川普就算換掉鮑爾 也未必能如願降息…

美國總統川普上周表示，他預期明年5月新的聯準會（Fed）主席上任後，利率可以降很多。但現在反對下個月繼續降息的聯準會決策...

Fed 副主席傑佛森看股市 AI 熱潮不致破滅

美國聯準會（Fed）主管貨幣政策的副主席傑佛森21日表示，當前階段人工智慧（AI）帶動的股市上漲，不太可能重演上世紀90...

華府討論輝達H200晶片銷陸 可能引發鷹派人士強烈反對

彭博資訊引述知情人士報導，美國官員正在就是否允許輝達公司向中國出售H200人工智慧（AI）晶片展開初步討論。若這項具爭議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。