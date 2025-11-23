Google測試在AI嵌入廣告

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

免費使用人工智慧（AI）聊天機器人的時代告終了嗎？未必，但將來使用時，可能得看廣告。多家科技新聞網站報導，Google最近測試將廣告嵌入「AI模式」搜尋結果，此舉象徵廣告贊助內容與AI生成答案融合的方式將有重大轉變。

搜尋引擎園地網站指出，這項轉變可能重塑能見度、點擊率和整體搜尋體驗。早期採用者可能受惠於較少競爭、新的格式，及使用者黏著度更強。這是目前為止，「AI模式」從單純實驗演變成廣告投放管道最清楚的跡象。

換言之，Google擴大測試「AI模式」，預告未來廣告植入AI使用體驗可能變成常態，或許會在日後搜尋功能大改版時推出。廣告主要有心理準備，未來「AI模式」可能變成Google搜尋中的主流廣告欄位。

科技網站Engadget報導，Google今年5月時還宣稱，並沒有在「AI模式」嵌入廣告的計畫；話雖如此，已投注巨資的AI，總有一天還是得賺錢，而廣告是讓AI變現的好辦法。

無論如何，看來免費、無干擾使用AI搜尋服務的時代即將結束。最近社群平台X宣布，搜尋結果將包含廣告。市場耳語也傳出，OpenAI已聘人把ChatGPT整合到一個廣告平台。該公司最近推出以文字描述生成影片的AI模型，稱為「Sora」，據說燒錢燒很兇，每天要花掉1,500萬美元。

