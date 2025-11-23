聯準會內部分歧擴大 川普就算換掉鮑爾 也未必能如願降息…

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

美國總統川普上周表示，他預期明年5月新的聯準會（Fed）主席上任後，利率可以降很多。但現在反對下個月繼續降息的聯準會決策官員愈來愈多。川普換掉現任主席鮑爾，也不一定能如他所願讓Fed快速降息。

美國主要財經媒體分析，鮑爾現在面臨到的Fed內部分歧，是他近八年任期內最嚴重的一次。無論鮑爾下個月選擇按兵不動還是降息，利率會議上反對降息1碼的可能至少有三票。而且，這種分裂態勢很可能延續到明年；所以，屆時只是主席換人，不保證能夠有更多降息。

過去30多年來歷任聯準會主席，都會試著讓利率決策產生最大共識，所以幾乎不曾出現正反意見旗鼓相當的表決。

投銀Evercore ISI全球政策副主席古哈說，現在像是2026年的彩排，看到的現象是，「聯準會決策的進行方式似乎正在瓦解，明年決策委員會恐將進入一個高度分裂的環境」。亦即，利率決策或會變成要以簡單多數決，這是近代從未見過的方式，川普新選定的主席也難以每次都爭取到多數票。

降息 聯準會 川普

延伸閱讀

白俄羅斯與川普達成協議 釋放31名烏克蘭公民

指川普施政藍圖早寫於海湖莊園協議 陳冲：我執政團隊應好好看一下

催生俄烏和平計畫？路透：川普特使會普亭密友 美政壇浮現質疑

川普重整能源部 擴大石油開採 引加州、佛州反彈

相關新聞

一失足成千古恨？美國當年「2項決定」 把稀土主導權拱手讓給大陸

人工智慧（AI）資本支出牽動美國的經濟成長與美股表現，若缺乏在AI基礎建設中不可或缺的稀土，可能威脅相關展望。

Fed 二當家放鴿 重燃降息預期 改變市場押注風向

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯表示，勞動市場走軟，他認為短期內仍有再次調降利率的空間。這位在聯邦公開市場操作委員會（FOMC...

美股周線收黑繫好安全帶 投資人寄望黑色星期五、Fed 利率決策

標普500指數上周五（21日）反彈，但周線仍跌近2%。在AI泡沫疑慮、經濟降溫疑慮，加上獲利了結同時發酵之下，上周竟爆發...

聯準會內部分歧擴大 川普就算換掉鮑爾 也未必能如願降息…

美國總統川普上周表示，他預期明年5月新的聯準會（Fed）主席上任後，利率可以降很多。但現在反對下個月繼續降息的聯準會決策...

Fed 副主席傑佛森看股市 AI 熱潮不致破滅

美國聯準會（Fed）主管貨幣政策的副主席傑佛森21日表示，當前階段人工智慧（AI）帶動的股市上漲，不太可能重演上世紀90...

華府討論輝達H200晶片銷陸 可能引發鷹派人士強烈反對

彭博資訊引述知情人士報導，美國官員正在就是否允許輝達公司向中國出售H200人工智慧（AI）晶片展開初步討論。若這項具爭議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。