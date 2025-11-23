聯準會內部分歧擴大 川普就算換掉鮑爾 也未必能如願降息…

美國總統川普上周表示，他預期明年5月新的聯準會（Fed）主席上任後，利率可以降很多。但現在反對下個月繼續降息的聯準會決策官員愈來愈多。川普換掉現任主席鮑爾，也不一定能如他所願讓Fed快速降息。

美國主要財經媒體分析，鮑爾現在面臨到的Fed內部分歧，是他近八年任期內最嚴重的一次。無論鮑爾下個月選擇按兵不動還是降息，利率會議上反對降息1碼的可能至少有三票。而且，這種分裂態勢很可能延續到明年；所以，屆時只是主席換人，不保證能夠有更多降息。

過去30多年來歷任聯準會主席，都會試著讓利率決策產生最大共識，所以幾乎不曾出現正反意見旗鼓相當的表決。

投銀Evercore ISI全球政策副主席古哈說，現在像是2026年的彩排，看到的現象是，「聯準會決策的進行方式似乎正在瓦解，明年決策委員會恐將進入一個高度分裂的環境」。亦即，利率決策或會變成要以簡單多數決，這是近代從未見過的方式，川普新選定的主席也難以每次都爭取到多數票。