Fed 副主席傑佛森看股市 AI 熱潮不致破滅

美國聯準會（Fed）主管貨幣政策的副主席傑佛森21日表示，當前階段人工智慧（AI）帶動的股市上漲，不太可能重演上世紀90年代末網際網路泡沫情景，主因AI相關企業已相當成熟，並有實際獲利。

一份近期的Fed報告顯示，約30%受訪者認為，若對AI情緒轉變，將成美國金融體系和全球經濟重大風險。

傑佛森指出，投資者對AI企業的熱情是在一個「穩健且有韌性」的金融體系背景下出現的。他強調，有別於性質偏投機的網際網路泡沫，AI企業迄今並未嚴重依賴債務融資。

不過，他也警告，如果未來AI基礎設施投資如若干分析師預測般需要更多債務，「AI產業槓桿可能上升，一旦市場情緒逆轉，損失也可能放大。」