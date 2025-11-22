快訊

不斷更新／范冰冰奪影后！隔空看直播哽咽洩心聲 金馬62得獎名單看這

一失足成千古恨？美國當年「2項決定」 把稀土主導權拱手讓給大陸

美國爆首例！人類感染禽流感H5N5病毒亡 患者飼養家禽疑曾接觸野鳥

OpenAI是敵非友！美銀提醒科技大咖小心

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國銀行（BofA）分析師說，OpenAI的業務一旦擴及廣告、電子商務等領域，將是科技巨人的競爭威脅。美聯社
美國銀行（BofA）分析師說，OpenAI的業務一旦擴及廣告、電子商務等領域，將是科技巨人的競爭威脅。美聯社

由OpenAI帶動的巨額資本支出循環，是今年市場最大趨勢之一。不過美國銀行（BofA）分析師提醒，與OpenAI大手筆合作的科技巨人，將會發現OpenAI是敵非友。

美銀分析師普斯特說，科技巨人們旗下的超大型人工智慧（AI）雲端服務供應商急於與OpenAI合作，矛盾的是，科技大咖們同時與這家ChatGPT的開發商有著競爭關係。他表示，風險是兩面的，「如果OpenAI成功，會成為更大的競爭威脅。但若OpenAI未達成營運目標，可能無法充分使用已簽約的算力，導致產能過剩，也會拖累到雲端產業的整體營收」。

OpenAI現在已與微軟（Microsoft）、Google、亞馬遜的AWS、甲骨文（Oracle）等大型雲端服務業者簽下了金額龐大的合約。

普斯特說，雲端巨人把OpenAI納為客戶主要理由有三：第一是有助擴大雲端的AI規模。第二是或許能與OpenAI深化合作，把AI模型應用到雲端平台。最後是，計算了對雲端事業營收的曝險可控，因為比重不到10%。

然而，OpenAI業務持續擴張，特別是進入廣告以及AI代理交易平台的話，最終將在企業與消費者市場裡，成為科技巨人的競爭威脅。Meta與YouTube的業務都可能受衝擊。

OpenAI已經定下目標，2030年新產品收入要達到410億美元，所謂的新產品，正可能包括廣告與電子商務佣金。410億美元，相當於美銀預估2030年廣告與電商佣金市場規模的大約8%。

普斯特認為，衡量得失，OpenAI應該被視為大型科技與網路公司的「淨」競爭威脅。因為它在搜尋、電商與企業AI方面形成的競爭風險，超過雲端收入的溫和曝險，例如OpenAI算力合約，占電商巨人亞馬遜旗下AWS的營收不到5%。

OpenAI 人工智慧 AI

延伸閱讀

鴻海攻AI基建！美日大進擊 展現轉型決心

黃仁勳談閉環投資 帶來更多成長

ChatGPT生成內容與書籍內容實質近似？2025年OpenAI案裁定

鴻海董座劉揚偉報喜 OpenAI新一波大單到手

相關新聞

一失足成千古恨？美國當年「2項決定」 把稀土主導權拱手讓給大陸

人工智慧（AI）資本支出牽動美國的經濟成長與美股表現，若缺乏在AI基礎建設中不可或缺的稀土，可能威脅相關展望。

AI泡沫何時爆？緊盯比特幣這個預警指標 最近超靈驗

比特幣21日一度暴跌7.6%至80,553美元，本月來跌跌不休已導致價值蒸發將近25%。比特幣崩跌傳達出重要警訊：當心股...

輝達救不了全村？投資人臨感恩節 轉而指望Fed下月決策

標普500指數周五出現5月以來最全面反彈，但周線仍跌近2%。投資人始料未及的是，在泡沫疑慮、經濟降溫疑慮，加上獲利了結同...

G20草案呼籲保護關鍵礦產免受貿易限制 措辭暗含對陸不滿

二十國集團（G20）呼籲加強對關鍵礦產保護以使其免受單邊貿易措施影響，這被視為對大陸在川普發起貿易戰期間實施大規模出口管...

允許輝達向中國出售H200晶片？傳川普政府內部展開初步討論

彭博資訊22日報導，美國官員正在就是否允許輝達公司向中國大陸出售H200人工智慧（AI）晶片展開初步討論。若這項具爭議性...

美股重拾動能 盤中震盪終場收紅

因人工智慧（AI）泡沫疑慮導致亞股重挫後，美股今天盤中震盪，終場收紅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。