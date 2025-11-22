一失足成千古恨？美國當年「2項決定」 把稀土主導權拱手讓給大陸

快訊

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
人工智慧（AI）資本支出牽動美國的經濟成長與美股表現，若缺乏在AI基礎建設中不可或缺的稀土，可能威脅相關展望。

從1960年代到1990年代，美國曾是稀土生產的領導者，但1995年的兩項決定，使美國如今在稀土領域受制於中國。

首先，美方核准中國大陸向通用汽車收購美國稀土業者Magnequench，使陸方取得需要耗時數年研發的先進技術。

其次，中國大陸申請加入世界貿易組織（WTO），最終得以用比美國更低的價格向全球出售稀土，導致美國稀土製造商MP材料在2002年倒閉。

基於國安理由，MP材料在2017年重啟，隨後美國稀土產量一路上升，在2024年攀抵4.5萬噸，但仍不到中國產量的六分之一。

中國掌控全球約七成的稀土礦，以及約九成的稀土加工處理能力，使稀土成為美中貿易談判中陸方的籌碼。為此，美國已力圖分散自身的稀土供應鏈，從盟國取得可靠的稀土來源。例如，澳洲與加拿大就擁有豐富的稀土礦藏，可滿足美國的稀土需求。

美國應把對稀土的倚賴視為當務之急，如同50年前對石油那般看重。直到美國能找到中國以外的可行稀土供應鏈，美國的AI支出都面臨重大風險。

人工智慧（AI）資本支出牽動美國的經濟成長與美股表現，若缺乏在AI基礎建設中不可或缺的稀土，可能威脅相關展望。

