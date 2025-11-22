輝達救不了全村？投資人臨感恩節 轉而指望Fed下月決策

標普500指數周五出現5月以來最全面反彈，但周線仍跌近2%。投資人始料未及的是，在泡沫疑慮、經濟降溫疑慮，加上獲利了結同時發酵之下，本周竟爆發數月來最劇烈盤中震盪。下周逢感恩節假期而縮短的交易中，波動恐怕不會消減。

美股三大指數周五全面上漲1%左右，標普500指數約九成成分股上漲。歷來表現強勢的11月，標普500指數卻下跌3.5%。那斯達克綜合指數跌逾 6%，寫下自川普 4 月宣布全面對等關稅以來連三周最大跌幅。

費城半導體指數則因這波頹幅率先陷於修正，周五雖反彈0.9%，但11月來跌了11.2%。台積電ADR周五續跌0.9%，11月來也跌了9.3%。

彭博報導，美國官員正就是否准許輝達（NVIDIA）向中國大陸銷售 H200 晶片展開初步討論。紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯表示，鑒於勞動市場走軟，他認為聯準會（Fed）近期仍有再次降息的空間，這番談話提振市場對12月降息的預期。

芝商所（CME）FedWatch工具周五顯示，利率期貨交易推算12月降息的機率從周四的 39%躍升至逾 70%。

Catalyst Funds基金經理人艾許利（Charles Ashley ） 說：「如果美股真正開始進入更深修正， 12 月Fed決策重要性就會大幅提升。倘若Fed選擇按兵不動，資金成本將再度成為股市高價位的一大逆風。」

輝達本周繳出亮眼財報，美股周四短短兩小時內卻出現急殺，讓標普500指數瞬間重挫逾 2 個百分點，市場上幾乎沒人料到，也無法清楚解釋原因。

輝達執行長黃仁勳在法說會上說：「外界一直在討論 AI 泡沫。但從我們的角度來看，情況完全不是那麼回事。」

這番話救不了自家股價，也救不了AI概念股。輝達周五續跌1%，周線下跌5.9%，11月跌了11.8%。

甲骨文（Oracle）和CoreWeave本月分別大跌24.3%和46.4%。其他晶片股也遭殃，超微（AMD）和美光本周各跌17.4%和16%。

愈是所謂的飆股，重創愈深。和散戶熱潮畫上等號的 Robinhood 本月跌約1/4、Coinbase暴跌 30%、Palantir 大跌約 23%。

分析師指出，過去總是逢低承接、幫助抵擋小幅賣壓的散戶投資人，本月明顯退縮，導致波動加劇。

加密幣同步急挫，也削弱了散戶持續把資金投入股市的能力。比特幣周六再跌1.3%，報83,980美元，較 10 月突破 12 萬美元的高點回落逾 33%。

11月最後一周，投資人目光轉移美國消費，黑色星期五登場也讓年末購物季的景氣成為市場焦點。

富國銀行投資研究所全球股票策略師畢斯（Doug Beath）說：「如果股市回檔，高所得族群大部分財富都在股市…他們今年開銷可能不會像過去一樣大方。」

全國零售聯盟本月預測，美國年終購物季銷售額將首度突破 1 兆美元。但這11 至 12 月的預測成長率介於 3.7% 至 4.2%，低於 2024 年的 4.3% 增幅。