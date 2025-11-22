快訊

允許輝達向中國出售H200晶片？傳川普政府內部展開初步討論

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
輝達執行長黃仁勳19日出席在美國華府甘迺迪中心舉行的美沙投資論壇，聆聽美國總統川普演講。法新社
彭博資訊22日報導，美國官員正在就是否允許輝達公司向中國大陸出售H200人工智慧（AI晶片展開初步討論。若這項具爭議性的構想成真，將象徵全球市值最高的輝達取得重要勝利。

知情人士表示，美國總統川普的團隊近日已就H200晶片運往中國進行內部討論，但目前尚未作出最終決定，而且完全有可能只停留在內部辯論階段，最終不會走到核發出口許可。根據華府2022年首次施加的出口管制規定，相關晶片輸出需取得批准。

儘管如此，即便只是考慮放行H200出口，就已與川普政府先前對半導體出口管制的公開立場產生明顯落差。此舉也將被視為對北京的讓步，極可能引發華府鷹派人士的強烈反對。

輝達與商務部的代表並未立即回覆詢問。路透引述消息人士指出，負責出口管制的商務部正審查是否變更禁止向中國出售此類晶片的政策，但強調計畫可能仍會變動。一位白宮官員拒絕置評，但表示：「政府致力於確保美國的全球科技領導地位並維護我們的國家安全。」

輝達執行長黃仁勳一直積極遊說川普政府，尋求暫時緩解限制措施。輝達表示，現行措施已使公司被迫退出全球最大的半導體市場。如果H200獲准出口，將形同大幅鬆綁美國為遏制中國AI能力所設下的貿易限制，也可能滿足北京一項核心訴求：中方一再抗議美方對先進晶片以及製造晶片所需工具的限制。

川普過去曾表示，可能與中國國家主席習近平討論輝達最先進晶片的出口議題，雖然在近期「川習會」並未正式提出，但美方並未將受限AI晶片排除在對話之外。不過，中國政府正推動改用華為等國產AI硬體，不鼓勵、甚至直接限制陸企採購目前美國唯一允許輝達在中國販售的特供版AI晶片。

