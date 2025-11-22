川普擬擴大離岸能源鑽探

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

川普政府20日表示，計劃開放數百萬平方公里的美國沿岸水域進行石油和天然氣鑽探，此舉可能導致化石燃料開採規模的大幅擴張。美國能源部也正裁撤兩大乾淨能源辦公室

根據美國內政部宣布的計畫，政府將提供34個租賃標售案，允許在約5億公頃的水域進行鑽探，面積相當於一整個亞馬遜雨林。這項提案涵蓋從未鑽探過的阿拉斯加州北海岸、川普政府稱作「美國灣」的墨西哥灣，以及加州外海等水域。

內政部長柏根（Doug Burgum）在提及川普的前任拜登時表示：「拜登政府對離岸石油和天然氣租賃踩下煞車，癱瘓了美國離岸生產的長期布局。」

柏根主張，離岸能源生產需要大量時間和投資。他指出：「透過推進強健且具前瞻性的租賃計畫，我們正在確保美國的離岸產業保持強大，我們的工人維持就業，且我們的國家在未來數十年持續保有能源主導地位。」

不過，這項宣布的計畫可能會在國內面臨反彈，特別是加州；加州政府已矢言要阻止在加州沿岸水域進行鑽探。

另據美國能源部20日公布的組織結構圖，正在裁撤乾淨能源示範辦公室，以及能源效率與再生能源辦公室。但能源部發言人說，並不會因此縮編員額。作為組織重組的一環，能源部新設碳氫地熱能源辦公室、核融合辦公室，以及關鍵礦產能源創新辦公室。

再生能源 美國 辦公室

