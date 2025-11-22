「輝達救全村」一日行情 日韓股全倒、比特幣重摔

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

在美國聯準會（Fed）降息預期日漸下滑之際，AI晶片製造商龍頭輝達（Nvidia）的強勁財報未能讓市場歡騰太久，不敵AI類股價位過高憂慮，美股20日開高走低，收盤重挫，賣壓也延續到亞洲科技股，日股21日暴跌近1,200點，台、韓股跌逾3%，「輝達救全村」只帶給亞股一日行情，比特幣盤中跌破8.3萬美元。

輝達亮眼財報激勵美股20日早盤走揚，但在美國公布9月就業報告後，於午盤迅速下殺，道瓊工業指數從一度大漲718點到收盤下挫387點，那斯達克綜合指數也從一度大漲582點到收盤大跌586點，震盪均逾千點，「恐慌指數」VIX也暴衝19.5%至創4月24日來最高。

亞股21日續挫，日經225指數收盤暴跌1198.06點（跌幅2.4%），台灣加權指數重挫3.6%，首爾Kospi指數也大跌3.8%。

比特幣盤中大跌5.7%，報82,218美元。

美股反轉幅度令人瞠目結舌，原因包括Fed 12月降息機率降低，引發AI類股高價位難以為繼的疑慮、AI支出回報的憂慮促使投資人獲利了結、選擇權在21日到期前的波動加劇、加密貨幣市場賣壓引發連鎖效應等。

投資人也對科技巨擘之間龐大且複雜、以債務融資的交易，日益感到不安，憂心甲骨文發行債券違約的信用違約交換（CDS）價格從10月中以來已跳漲近50%。

分析師大多給予輝達的財報好評，看好輝達確立了AI領導者的地位，但Schwab資產管理公司投資長艾葛拉爾（Omar Aguilar）提醒，但AI生態系不是只有輝達，信用市場說明風險正在浮現。

高盛指出，交易員「極端聚焦」於避險活動，助長了美股賣壓，交易團隊發現，各種產品的空頭部位全面增加，加上20日的流動性相對低，放大了股市的漲跌幅。

Susquehanna國際集團衍生性商品策略共同主管墨菲指出，在輝達財報過去後、Fed 12月降息機率降低，投資人思索還有哪些題材能觸動漲勢。

輝達 AI 財報

延伸閱讀

新壽合意解約！北投士林科技園區T17、T18基地大事記一次看

台北市喜迎輝達！ 市府與新壽終於「分手」

輝達可以來了！新壽董事會通過T17、T18地上權解約還北市府

黃仁勳大嘆裡外不是人：市場對輝達的驚人財報並不領情

相關新聞

Fed降息機率剩不到40% 官員再放鷹…暗示不會支持12月下調利率

聯準會（Fed）官員最新發言顯示，對於12月是否降息更加躊躇，並且關注金融市場穩定的風險，促使市場對12月調降利率的預期...

輝達獲利市場不領情 黃仁勳抱屈：投資人期待高到「怎麼做都不對」

Business Insider報導，AI巨頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳20日在全體員工大會上表示，市場對輝達上季...

歐服務業增速 一年半最快

最新調查顯示，歐元區的商業活動在11月小幅下滑，但仍維持在擴張領域，服務業的增速升抵一年半來最快，但製造業則陷入萎縮。

川普擬擴大離岸能源鑽探

川普政府20日表示，計劃開放數百萬平方公里的美國沿岸水域進行石油和天然氣鑽探，此舉可能導致化石燃料開採規模的大幅擴張。美...

Google新AI平台Nano Banana Pro 顛覆圖像業

Google 20日推出Nano Banana Pro，是該公司以Gemini 3 Pro為基礎打造的最新版人工智慧（A...

美國家實驗室爭取AI設備 攜手輝達、超微等 部署超級電腦

人工智慧（AI）熱潮正在動搖長期引領尖端科學研究的美國國家實驗室，將它們推向效仿科技巨頭的做法，因為AI成為高效能運算領...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。