「輝達救全村」一日行情 日韓股全倒、比特幣重摔

在美國聯準會（Fed）降息預期日漸下滑之際，AI晶片製造商龍頭輝達（Nvidia）的強勁財報未能讓市場歡騰太久，不敵AI類股價位過高憂慮，美股20日開高走低，收盤重挫，賣壓也延續到亞洲科技股，日股21日暴跌近1,200點，台、韓股跌逾3%，「輝達救全村」只帶給亞股一日行情，比特幣盤中跌破8.3萬美元。

輝達亮眼財報激勵美股20日早盤走揚，但在美國公布9月就業報告後，於午盤迅速下殺，道瓊工業指數從一度大漲718點到收盤下挫387點，那斯達克綜合指數也從一度大漲582點到收盤大跌586點，震盪均逾千點，「恐慌指數」VIX也暴衝19.5%至創4月24日來最高。

亞股21日續挫，日經225指數收盤暴跌1198.06點（跌幅2.4%），台灣加權指數重挫3.6%，首爾Kospi指數也大跌3.8%。

比特幣盤中大跌5.7%，報82,218美元。

美股反轉幅度令人瞠目結舌，原因包括Fed 12月降息機率降低，引發AI類股高價位難以為繼的疑慮、AI支出回報的憂慮促使投資人獲利了結、選擇權在21日到期前的波動加劇、加密貨幣市場賣壓引發連鎖效應等。

投資人也對科技巨擘之間龐大且複雜、以債務融資的交易，日益感到不安，憂心甲骨文發行債券違約的信用違約交換（CDS）價格從10月中以來已跳漲近50%。

分析師大多給予輝達的財報好評，看好輝達確立了AI領導者的地位，但Schwab資產管理公司投資長艾葛拉爾（Omar Aguilar）提醒，但AI生態系不是只有輝達，信用市場說明風險正在浮現。

高盛指出，交易員「極端聚焦」於避險活動，助長了美股賣壓，交易團隊發現，各種產品的空頭部位全面增加，加上20日的流動性相對低，放大了股市的漲跌幅。

Susquehanna國際集團衍生性商品策略共同主管墨菲指出，在輝達財報過去後、Fed 12月降息機率降低，投資人思索還有哪些題材能觸動漲勢。