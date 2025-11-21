美希望烏27日感恩節前簽停戰協議 澤倫斯基：不會背叛烏克蘭利益

快訊

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基16日在希臘雅典總統府與希臘總統塔蘇拉斯會面。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基16日在希臘雅典總統府與希臘總統塔蘇拉斯會面。美聯社

路透先前報導，美國希望烏克蘭在27日感恩節前簽署停戰協議框架。英國天空新聞指出，烏克蘭總統澤倫斯基表示，不會背叛烏克蘭的國家利益，目前正考慮美國提出的和平計畫。

然而，澤倫斯基警告，下周對烏克蘭而言將十分艱難，烏克蘭面臨失去主要盟友還是失去尊嚴的選擇。

澤倫斯基在一段影片聲明中說，他不會讓俄羅斯指控烏克蘭破壞任何和平進程，他的國家正面臨史上最艱難的時刻之一。他表示，烏克蘭將與美國迅速且有建設性地合作，同時會敦促國內政府與國會合作。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

