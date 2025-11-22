聽新聞
輝達獲利市場不領情 黃仁勳抱屈：投資人期待高到「怎麼做都不對」

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
市場對輝達上季的驚人表現，並不領情。路透
市場對輝達上季的驚人表現，並不領情。路透

Business Insider報導，AI巨頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳20日在全體員工大會上表示，市場對輝達上季的驚人表現，並不領情。

輝達19日美股盤後公布的上季獲利締造新猷，黃仁勳也駁斥AI泡沫聲浪。隨著市場對AI題材信心不斷擺盪，輝達股價本周初連跌兩天後在19日反彈收高，20日早盤也一度大漲逾5%，但漲勢急速收斂，最後以大跌3.2%做收。

黃仁勳20日對員工表示：「如果我們業績不好，那就有AI泡沫的證據，如果我們業績亮眼，我們就是在助長AI泡沫。」

他說，市場對輝達的期待高到讓輝達有點陷入「怎麼做都不對」（no-win）的處境，他也認同網友的說法，即輝達足以牽動整體經濟，「如果我們業績不好，如果我們只差一點，或看似有些不穩，那全世界都將崩塌」，「這點無庸置疑，對吧？你們應該都有看過網路上的一些迷因圖吧？我們基本上是撐起整個地球─這也不能說有錯」。

他也提到一篇輝達幫助美國避開衰退的貼文。雖然他對輝達的業績感到「高興」，也以員工為榮，但輝達龐大的影響力，已導致更難滿足期待，這也反映在輝達的市值上。

他也拿輝達5兆美元市值的「美好過去」開玩笑表示，「史上沒人能在幾周內弄丟5,000億美元」市值，「你的市值要很高，才能在幾周內蒸發5,000億美元」。

