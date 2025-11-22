三星重拾雙執行長制度

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

三星電子21日宣布高層人事調整，行動通訊部門總裁盧泰文（Roh Tae-moon），獲任命為裝置體驗部門（DX）負責人，並與裝置解決方案（DS，晶片業務）部門負責人全永鉉（Jun Young-hyun）共同領導三星電子，重拾雙執行長制。

自已故的前共同執行長韓鐘熙3月因心臟病猝死以來，三星這段時間都是單一執行長的架構。而韓鐘熙過世後，三星從今年4月起，就由盧泰文擔任三星消費者事業代理主管迄今。

如今隨著最新人事案發布，三星重拾昔日的兩執行長領導架構，在不確定性日增的大環境中穩定高階管理人事，致力強化核心事業以提升競爭力，尤其聚焦於高頻寬記憶體（HBM）與人工智慧（AI）事業。

NH投資和證券資深分析師柳永浩（Ryu Young-ho，音譯）指出，三星做出「安全且不意外」的選擇，且這項人事任命似乎意在進一步強化競爭力。柳永浩認為，三星今年來業績最強勁的業務是記憶體和行動裝置，把行動通訊部門負責人擢升為共同執行長，顯示三星想放更多重心在這些部門上。

