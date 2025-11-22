英投資1.3億美元挺AI產業

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

英國政府承諾將花費1億英鎊（1.31億美元），向晶片效能達標的英國新創公司購買人工智慧（AI）硬體，支持在地AI產業。

英國科學與創新科技大臣肯德爾（Liz Kendall）表示，國內新創公司若生產能夠幫助生命科學和金融服務等產業的AI硬體，將可獲得政府的保證付款。

政府將承諾擔任這些公司的「首位客戶」，預先採購其符合設定效能標準的AI推論晶片。英國政府過去在採購新冠疫苗時也曾採用過此承諾模式。

肯德爾坦承，1億英鎊的支出規模美國和中國大陸相比確實很少，但她認為，這關乎著「政府在我們認為我們絕對將領先全球的領域展現領導能力」。

據英國政府數據，英國AI市場規模超過720億英鎊（940.7億美元），在全球排行第三，僅次於美國和中國大陸。但根據史丹福AI指數，英國的AI投資遠落後於美國，2024年民間投資僅45億美元，低於美國的1,091億美元。

肯德爾並未詳述這個「預先支付機制」要如何運作，但表示「政府將在尖端晶片公司技術達到特定標準時，告知企業將要採購」。

英國政府也宣布，創投集團Balderton合夥人懷思（James Wise）將執掌政府的5億英鎊主權AI部門，該部門成立目的是支援AI新創公司和英國創投銀行。

