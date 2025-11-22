美國家實驗室爭取AI設備 攜手輝達、超微等 部署超級電腦

人工智慧（AI）熱潮正在動搖長期引領尖端科學研究的美國國家實驗室，將它們推向效仿科技巨頭的做法，因為AI成為高效能運算領域最急迫的需求，能大幅加速開發藥物、新電池、發電廠等，許多國家實驗室如今希望更快取得專用的AI硬體，這也促成與科技公司的合作，包括輝達、超微（AMD）。

紐約時報報導，這是在對抗中國的AI競賽中，川普政府試圖強化美國優勢的舉措，除了撮合業界，也將減少繁文縟節。能源部長萊特上個月表示，「如果照舊政府的速度行事會被甩在後面。我們將與企業建立數十個合作，以商業速度建設設施。」

據實驗室人員與企業主管表示，這項策略源自萊特去年春天開始與多家主要晶片與AI公司的討論。今年春天，能源部開始集思廣益如何加速，提出向16個國家實驗室提供空間與電力，供潛在的AI資料中心使用。

1943年成立、在核技術發展領域具領導地位的田納西州橡樹嶺國家實驗室，上個月宣布了兩套將由AMD打造的機器，一天後輝達也加入這波行動，執行長黃仁勳公布了為能源部建造七套超級電腦的計畫。

橡樹嶺實驗室最近表示，AMD預計只需六個月便能安裝名為Lux的AI系統，用來加速核融合與發現新材料等研究。

國家實驗室往往要五年以上才能研製出可用於AI研究的超級電腦，在芝加哥郊外、1946年成立的阿爾貢國家實驗室亦是如此，不過現在也出現轉機。輝達與甲骨文同意在2026年提供該實驗室的頭兩套專用AI系統，一套為中型規模的「Equinox」，配備1萬顆輝達Blackwell處理器，之後預計再提供由10萬顆相同晶片驅動的「Solstice」系統。不同於以往由政府負擔成本，這次科技公司預計將負擔至少部分硬體建置與運作的費用，其他公司也可共享使用這些硬體。