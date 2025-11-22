Google新AI平台Nano Banana Pro 顛覆圖像業

Google 20日推出Nano Banana Pro，是該公司以Gemini 3 Pro為基礎打造的最新版人工智慧（AI）影像編輯與生成平台。Google宣稱Nano Banana Pro不只能生成品質較佳影像，還能以多種語言生成更精準及更清楚文字，希望說服消費者和廣告主以這項最新工具來製作複雜圖像與圖表。

Nano Banana Pro能獲得這些強化，要歸功於Google 18日推出的最新版AI模型Gemini 3。Google在部落格中表示，Nano Banana Pro能根據強化的推理能力、世界知識和即時資訊，協助用戶「生成更精確及情境更豐富的視覺內容」。

舉例來說，Nano Banana Pro能協助把食譜文字轉化成圖文並茂的流程圖，或把天氣或體育競賽等即時資訊視覺化。如果是想在腦力激盪新行銷活動時加入自家設計的品牌，Nano Banana Pro最多能接受用戶提供14張參考圖像，並以用戶在文字指令描述的新情境安排這些圖像，輸入素材特色將維持不變。

Gemini免費版用戶使用Nano Banana Pro額度有限，額度耗盡後將回到原本的Nano Banana模型，Google AI Plus、Pro和Ultra訂戶額度較高。另外，Nano Banana Pro也將進駐Google搜尋AI模式、Gemini API、Google Ads和AI電影製作工具Flow。

第一代Nano Banana 8月問世後迅速在網路上大受歡迎，帶動Gemini登上蘋果美國App Store榜首，Google上月透露Gemini App每月用戶已達到6.5億人。在Gemini人氣持續上升帶動下，Google母公司Alphabet股價2025年來已漲53%，全年表現可望稱霸美股七雄，今年來股價上漲35%的輝達（Nvidia）可能名列第二。

另一方面，Google也宣布，已開發出讓旗下最新Pixel 10智慧手機透過蘋果公司AirDrop協定，與iPhone傳輸影像和其他檔案的方法。Google說：「家人和朋友之間分享重要時刻不應受到裝置限制，分享應不受阻礙。」十多年前問世的AirDrop內建於蘋果軟體平台，能讓檔案在iPhone、iPad和Mac之間無線快速傳輸，Google為Android推出的類似功能名為快速分享（Quick Share）。Google發言人表示，蘋果未參與開發這項新功能。