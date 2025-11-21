快訊

居民隱憂終爆發…台南後壁烏樹林暫置場深夜大火 大批消防灌救

警察突登門！日本音樂人大陸演出全遭取消 觀眾憤怒高喊「退錢」

聽新聞
0:00 / 0:00

美股早盤／Fed大老開金口救援三大指數回神 台積電ADR續挫

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美國紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯暗示聯準會12月可能再次降息，帶動美國股市21日早盤反彈，扭轉前市重挫頹勢，道瓊工業指數漲逾200點。法新社
美國紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯暗示聯準會12月可能再次降息，帶動美國股市21日早盤反彈，扭轉前市重挫頹勢，道瓊工業指數漲逾200點。法新社

美國紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）暗示聯準會（Fed）12月可能再次降息，帶動美國股市21日早盤反彈，扭轉前市重挫頹勢，道瓊工業指數漲逾200點。

標普500指數21日早盤漲0.51%，報6,572.27點，道瓊指數漲225.66點或0.49%至45,977.92點，那斯達克綜合指數漲近0.6%。人工智慧（AI）概念股輝達（Nvidia）21日早盤先漲後跌，盤中跌幅約1.7%，台積電ADR跌1.8%。

威廉斯21日在智利聖地牙哥表示，基於勞動市場疲軟對經濟構成的威脅大於通膨升溫，他預期Fed可能進一步調降基準利率。威廉斯說：「我認為目前貨幣政策發揮溫和限制效果，效果低於我們最近採取行動之前。我認為短期仍有進一步調整聯邦資金利率目標區間的空間，這能讓政策立場朝中性區間再邁進一步，進而在達成Fed雙重目標之間維持平衡。」

芝商所（CME）FedWatch工具顯示，威廉斯發言後Fed 12月降息1碼機率達到73%，遠高於一天前的39%。威廉斯被視為Fed三人領導團隊一員，其餘兩人是主席鮑爾和副主席傑佛森（Philip Jefferson）。

美股主要指數20日上演大逆轉，道瓊指數盤中一度漲逾700點，但最終以重挫作收，標普500指數和那斯達克指數也大跌。儘管21日早盤走揚，美股三大指數本周仍可能以大跌作收。

紐約聯準銀行總裁威廉斯暗示Fed下月可能再次降息。路透
紐約聯準銀行總裁威廉斯暗示Fed下月可能再次降息。路透

Fed 降息 美股 標普 道瓊指數 台積電

延伸閱讀

Fed大老發話 美股電子盤、台指期夜盤上半場唱高歌

NBA／黑馬太陽近10場勇奪8勝 當家中鋒威廉斯：完全不意外

重建基石變絆腳石 鵜鶘交易「胖虎」威廉森刻不容緩

NBA／得罪獨行俠湯普森後馬上出事！ 貝佛利因重罪遭警逮捕

相關新聞

美股早盤／Fed大老開金口救援三大指數回神 台積電ADR續挫

美國紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）暗示聯準會（Fed）12月可能再次降息，帶動美國股市21日早...

稀土出口回升！陸對美出口增56% 升至9個月來最高

中美兩國元首達成暫停貿易戰協議之際，中國10月對美國的稀土出口量與上月相比大增56%，升至今年1月以來的最高量

歐元區商業活動略放緩 11月綜合PMI指數初值52.4

金融數據供應商標普全球（S&P Global）今天公布一項備受關注的調查顯示，歐元區11月商業活動相較於10月略為放緩

成立才3年！日本政府再砸1千億日圓 半導體國家隊預計2031年上市

由政府一手主導促成、成立才三年的日本半導體國家隊Rapidus，計劃在2031年度左右上市，而政府打算再投資1,000億...

AI泡沫疑慮徘徊不去 科技領跌亞股全面挫低

隨著投資人持續憂心人工智慧（AI）泡沫，加上最新就業數據對市場預期美國降息心理帶來打擊，引發華爾街股市賣壓拖累，亞洲股市...

黃仁勳大嘆裡外不是人：市場對輝達的驚人財報並不領情

Business Insider報導，人工智慧（AI）巨頭輝達執行長黃仁勳20日在全員大會上表示，市場對輝達上季的驚人表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。