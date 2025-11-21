美股早盤／Fed大老開金口救援三大指數回神 台積電ADR續挫

美國紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）暗示聯準會（Fed）12月可能再次降息，帶動美國股市21日早盤反彈，扭轉前市重挫頹勢，道瓊工業指數漲逾200點。

標普500指數21日早盤漲0.51%，報6,572.27點，道瓊指數漲225.66點或0.49%至45,977.92點，那斯達克綜合指數漲近0.6%。人工智慧（AI）概念股輝達（Nvidia）21日早盤先漲後跌，盤中跌幅約1.7%，台積電ADR跌1.8%。

威廉斯21日在智利聖地牙哥表示，基於勞動市場疲軟對經濟構成的威脅大於通膨升溫，他預期Fed可能進一步調降基準利率。威廉斯說：「我認為目前貨幣政策發揮溫和限制效果，效果低於我們最近採取行動之前。我認為短期仍有進一步調整聯邦資金利率目標區間的空間，這能讓政策立場朝中性區間再邁進一步，進而在達成Fed雙重目標之間維持平衡。」

芝商所（CME）FedWatch工具顯示，威廉斯發言後Fed 12月降息1碼機率達到73%，遠高於一天前的39%。威廉斯被視為Fed三人領導團隊一員，其餘兩人是主席鮑爾和副主席傑佛森（Philip Jefferson）。