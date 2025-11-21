何立峰會美前國安顧問哈德利 籲推動雙邊經貿關係穩定

快訊

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國務院副總理何立峰。路透

大陸國務院副總理何立峰作為中美經貿中方牽頭人，在上月的吉隆坡磋商後，持續與美方人士會面。據新華社，何立峰21日下午在北京會見美國前總統國家安全事務助理（國家安全顧問）、大西洋理事會執行副主席哈德利一行，他表示，希望大西洋理事會發揮積極作用，推動雙邊經貿關係穩定發展。

何立峰說，中美兩國元首在韓國釜山成功會晤，為下一步雙邊經貿關係發展指明瞭方向。

他認為，中美擁有廣闊的合作空間和廣泛的共同利益，經貿應該繼續成為中美關係的壓艙石和推進器。希望大西洋理事會發揮積極作用，推動雙邊經貿關係穩定發展。

據中方發布，何立峰還介紹了中共二十屆四中全會有關情況。哈德利積極評價兩國元首會晤成果，表示美中關係穩定十分重要，願繼續推動美中交流與對話。

美中關係 經貿

