歐盟與南非簽礦產合作協議 降低對中國大陸稀土依賴

中央社／ 約翰尼斯堡20日綜合外電報導

歐洲聯盟（EU）與南非今天簽署礦產合作協議，雙方同意加強在南非這個資源豐富國家的礦產與金屬探勘、開採及精煉合作，以確保綠色轉型所需的供應鏈安全。

法新社報導，20國集團（G20）峰會召開前，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）與南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）先行會晤，並見證這項奠定未來合作基礎的「礦產合作協議」在約翰尼斯堡簽署。

由於中國近期宣布進一步限制稀土出口，歐盟積極尋求擺脫對中國稀土的依賴，爭取關鍵礦產及稀土元素的供應，這些資源不僅對電池等電子產品至關重要，也是歐盟推動綠色轉型不可或缺的材料。

范德賴恩在記者會上表示：「我們需要這些原料來推動潔淨能源轉型，無論是在非洲本地還是歐洲地區。」

拉瑪佛沙形容這項協議「前所未見」，強調未來在南非本地將完成原料加工，有助提升國內產值。

根據美國地質調查局（US Geological Survey）資料，南非擁有全球逾3/4的鉑金相關稀土金屬儲量，錳礦儲量排名全球第一，同時也是主要鉻礦生產國之一。

