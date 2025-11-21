稀土出口回升！陸對美出口增56% 升至9個月來最高

中美兩國元首達成暫停貿易戰協議之際，中國10月對美國的稀土出口量與上月相比大增56%，升至今年1月以來的最高量。

據觀察者網等陸媒報導，中國海關總署昨天公布數據顯示，中國10月稀土磁鐵出口量較上月下降5.2%，至5473噸，這是連續第2個月下降。

中國對美國的稀土出口則攀升至9個月以來的最高。美國占中國10月稀土出口總量的12%，成為僅次於德國的第2大中國稀土買家，緊隨其後的分別是韓國、越南和印度。

不過，與去年同期相比，中國1至10月對美國的稀土出口總額仍下降了20%以上。

中國4月、10月先後提出新規，限制稀土出口。中美元首10月底在韓國釜山會晤達成貿易休戰協議後，雙方同意暫停限制措施一年。