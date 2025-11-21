聽新聞
歐元區商業活動略放緩 11月綜合PMI指數初值52.4
金融數據供應商標普全球（S&P Global）今天公布一項備受關注的調查顯示，歐元區11月商業活動相較於10月略為放緩。
法新社報導，標普全球發布的11月HCOB歐元區綜合PMI產出指數初值（HCOB Flash Eurozone CompositePMI Output Index）為52.4，略低於10月的52.5。
採購經理人指數（PMI）為一綜合性指標，指數高於50代表經濟成長，低於50則顯示萎縮。
