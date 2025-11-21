快訊

TWICE來台開唱！Sana機場收「台灣零食推薦單」 粉絲嗨查名單內容

台灣首例！無人機闖花蓮監獄「空投4瓶酒、檳榔」 嫌犯動機曝光

賴總統昨啖日本海鮮、食藥署今解禁核食 姜至剛：無關台灣有事

AI泡沫疑慮徘徊不去 科技領跌亞股全面挫低

中央社／ 香港21日綜合外電報導
隨著投資人持續憂心人工智慧（AI）泡沫，加上最新就業數據對市場預期美國降息心理帶來打擊，引發華爾街股市賣壓拖累，亞洲股市今天在科技股領跌下，大幅挫低。 示意圖／AI生成
隨著投資人持續憂心人工智慧（AI）泡沫，加上最新就業數據對市場預期美國降息心理帶來打擊，引發華爾街股市賣壓拖累，亞洲股市今天在科技股領跌下，大幅挫低。 示意圖／AI生成

隨著投資人持續憂心人工智慧（AI）泡沫，加上最新就業數據對市場預期美國降息心理帶來打擊，引發華爾街股市賣壓拖累，亞洲股市今天在科技股領跌下，大幅挫低。

法新社報導，AI晶片龍頭輝達（Nvidia）亮麗的財報表現，似乎暫時緩解投資人對AI投資恐過頭的憂慮，但市場樂觀氣氛未能延續。隨著外界對科技股帶動的漲勢是否已走到盡頭的警告聲浪升高，投資人愈來愈擔心股市可能進入修正。

美國最新數據顯示，9月新增就業人數雖增加，但失業率同步攀升。這項數據並未改變市場普遍預期美國聯邦準備理事會（Fed）下月決策會議將維持利率不變的心理。

決策官員目前聚焦於居高不下的通膨。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在內的Fed官員近來偏向鷹派談話，也降低投資人預期降息的心理。

亞洲股市今天在科技股重挫拖累下全面走跌。韓國三星電子（Samsung Electronics）重挫5.8%，另一家記憶體晶片大廠SK海力士（SK hynix）暴跌8.8%。台灣晶圓代工龍頭台積電大跌4.8%，日本軟銀集團（SoftBank）重摔逾10%。

東京股市收盤挫逾2%，台北與首爾股市跌幅超過3%，香港與上海股市跌幅也超過2%；雪梨、新加坡、威靈頓股市亦收跌。

投資人 科技股 美國 亞股 美股 AI 華爾街 降息

延伸閱讀

記憶體恐再漲1倍？NVIDIA擬改用LPDDR 網憂AI供應鏈全面緊縮

謝金河：AI的股票沒有封頂 記憶體掀起世紀大行情

南亞科、華邦電第3季終於賺錢…南韓記憶體廠吃肉、台灣喝湯 謝金河籲思考這件事

SK海力士儲存方案革新 群聯搶商機

相關新聞

黃仁勳大嘆裡外不是人：市場對輝達的驚人財報並不領情

Business Insider報導，人工智慧（AI）巨頭輝達執行長黃仁勳20日在全員大會上表示，市場對輝達上季的驚人表...

成立才3年！日本政府再砸1千億日圓 半導體國家隊預計2031年上市

由政府一手主導促成、成立才三年的日本半導體國家隊Rapidus，計劃在2031年度左右上市，而政府打算再投資1,000億...

AI泡沫疑慮徘徊不去 科技領跌亞股全面挫低

隨著投資人持續憂心人工智慧（AI）泡沫，加上最新就業數據對市場預期美國降息心理帶來打擊，引發華爾街股市賣壓拖累，亞洲股市...

董座劉揚偉：對美資料中心初期投資需10至50億美元 鴻海可自籌

鴻海集團董事長劉揚偉21日接受彭博電視專訪表示，協助在美興建資料中心所需的初期資本支出為10~50億美元，但鴻海有能力自...

AI泡沫疑慮仍存…亞股今隨美股下挫 日經指數收跌近1200點

亞洲股市今天隨美股下挫，市場趨於動盪，區域主要指數回吐前一日漲幅。隨著市場對人工智慧（AI）相關股票泡沫化的疑慮仍持續發...

羅唯仁帶機密跳槽疑雲延燒 英特爾CEO陳立武：我們尊重智財權

英特爾（Intel）執行長陳立武駁斥外界有關羅唯仁將台積電商業機密帶到新公司的報導，強調英特爾尊重其他公司的智慧財產權。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。