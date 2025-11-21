快訊

黃仁勳大嘆裡外不是人：市場對輝達的驚人財報並不領情

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
輝達執行長黃仁勳忍不住對自家員工吐苦水，市場對輝達的亮眼財報並不領情，甚至讓他們「裡外不是人」。　路透
輝達執行長黃仁勳忍不住對自家員工吐苦水，市場對輝達的亮眼財報並不領情，甚至讓他們「裡外不是人」。　路透

Business Insider報導，人工智慧（AI）巨頭輝達執行長黃仁勳20日在全員大會上表示，市場對輝達上季的驚人表現，並不領情。

輝達19日盤後公布財報，不僅獲利締造新猷，黃仁勳也駁斥日益高漲的AI泡沫聲浪。隨著市場對AI題材的信心不斷擺盪，輝達股價本周初連跌兩天後在19日反彈收高，20日早盤也一度大漲逾5%，但漲勢急速收斂，最後以大跌3.2%做收。

黃仁勳在會中指出：「如果我們的業績不佳，那就成了AI泡沫化的證據，如果我們業績亮眼，我們就是在助長AI泡沫。」

他說，市場對輝達的預期直上雲霄，輝達怎麼做都不對。他也認同網路上的說法，即輝達足以牽動整體經濟。

他指出：「若我們業績不振，如果我們只差一些些，或看似有些不穩，則全世界都將崩塌。這點無庸置疑，對吧？你們應該看看那些網路迷因，你們有看過嗎？我們基本上撐起了整個地球，這也不能說有錯。」

他也提到一篇輝達幫助美國避開衰退的貼文。他說，他對公司的業績感到滿意，也對員工的成就感到驕傲，但輝達龐大的影響力使預期更難達標，這也反映在輝達的市值上。

他打趣提起輝達市值5兆美元的「美好過去」，「歷史上還沒人能在幾個禮拜內就弄丟5,000億美元（市值），你（的市值）必須非常龐大才能辦到」。

美國 黃仁勳 輝達 財報

相關新聞

黃仁勳大嘆裡外不是人：市場對輝達的驚人財報並不領情

Business Insider報導，人工智慧（AI）巨頭輝達執行長黃仁勳20日在全員大會上表示，市場對輝達上季的驚人表...

成立才3年！日本政府再砸1千億日圓 半導體國家隊預計2031年上市

由政府一手主導促成、成立才三年的日本半導體國家隊Rapidus，計劃在2031年度左右上市，而政府打算再投資1,000億...

AI泡沫疑慮徘徊不去 科技領跌亞股全面挫低

隨著投資人持續憂心人工智慧（AI）泡沫，加上最新就業數據對市場預期美國降息心理帶來打擊，引發華爾街股市賣壓拖累，亞洲股市...

董座劉揚偉：對美資料中心初期投資需10至50億美元 鴻海可自籌

鴻海集團董事長劉揚偉21日接受彭博電視專訪表示，協助在美興建資料中心所需的初期資本支出為10~50億美元，但鴻海有能力自...

AI泡沫疑慮仍存…亞股今隨美股下挫 日經指數收跌近1200點

亞洲股市今天隨美股下挫，市場趨於動盪，區域主要指數回吐前一日漲幅。隨著市場對人工智慧（AI）相關股票泡沫化的疑慮仍持續發...

羅唯仁帶機密跳槽疑雲延燒 英特爾CEO陳立武：我們尊重智財權

英特爾（Intel）執行長陳立武駁斥外界有關羅唯仁將台積電商業機密帶到新公司的報導，強調英特爾尊重其他公司的智慧財產權。

