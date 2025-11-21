黃仁勳大嘆裡外不是人：市場對輝達的驚人財報並不領情

Business Insider報導，人工智慧（AI）巨頭輝達執行長黃仁勳20日在全員大會上表示，市場對輝達上季的驚人表現，並不領情。

輝達19日盤後公布財報，不僅獲利締造新猷，黃仁勳也駁斥日益高漲的AI泡沫聲浪。隨著市場對AI題材的信心不斷擺盪，輝達股價本周初連跌兩天後在19日反彈收高，20日早盤也一度大漲逾5%，但漲勢急速收斂，最後以大跌3.2%做收。

黃仁勳在會中指出：「如果我們的業績不佳，那就成了AI泡沫化的證據，如果我們業績亮眼，我們就是在助長AI泡沫。」

他說，市場對輝達的預期直上雲霄，輝達怎麼做都不對。他也認同網路上的說法，即輝達足以牽動整體經濟。

他指出：「若我們業績不振，如果我們只差一些些，或看似有些不穩，則全世界都將崩塌。這點無庸置疑，對吧？你們應該看看那些網路迷因，你們有看過嗎？我們基本上撐起了整個地球，這也不能說有錯。」

他也提到一篇輝達幫助美國避開衰退的貼文。他說，他對公司的業績感到滿意，也對員工的成就感到驕傲，但輝達龐大的影響力使預期更難達標，這也反映在輝達的市值上。

他打趣提起輝達市值5兆美元的「美好過去」，「歷史上還沒人能在幾個禮拜內就弄丟5,000億美元（市值），你（的市值）必須非常龐大才能辦到」。