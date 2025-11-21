董座劉揚偉：對美資料中心初期投資需10至50億美元 鴻海可自籌

快訊

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
鴻海董事長劉揚偉表示，協助在美興建資料中心所需的資本支出，起初為10~50億美元。 路透
鴻海董事長劉揚偉表示，協助在美興建資料中心所需的資本支出，起初為10~50億美元。 路透

鴻海集團董事長劉揚偉21日接受彭博電視專訪表示，協助在美興建資料中心所需的初期資本支出為10~50億美元，但鴻海有能力自己籌資。

鴻海21日宣布將與OpenAI合作，共同設計和研發資料中心伺服器機櫃，並確保這些機櫃能在美國多地製造。鴻海也計劃生產線纜、電力系統和其他美國AI資料中心設施的關鍵設備。

不過，劉揚偉在彭博專訪中也提到，鴻海認為美國的勞動短缺會是項挑戰，因此該公司在美國的工廠未來將會高度自動化。

他並表示，鴻海目前每周能生產1,000個伺服器機櫃，目標是明年把產能翻倍。

