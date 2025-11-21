聽新聞
羅唯仁帶機密跳槽疑雲延燒 英特爾CEO陳立武：我們尊重智財權
英特爾（Intel）執行長陳立武駁斥外界有關羅唯仁將台積電商業機密帶到新公司的報導，強調英特爾尊重其他公司的智慧財產權。
今年自台積電退休的羅唯仁近日加入英特爾，媒體本周密集報導，指稱他在離職前帶走前東家的先進製程技術。
陳立武周四在聖荷西舉行的半導體產業協會頒獎典禮場邊表示：「這只是謠言和臆測。毫無根據。我們尊重智財權。」該協會將最高榮譽羅伯特‧諾伊斯獎（Robert N. Noyce Award）頒給台積電執行長魏哲家和前董事長劉德音。
台積電目前市值超過1.15兆美元，已成為晶片代工領域的全球領導者，其專有數據與製程技術是極具戰略重要性的商業機密。
彭博資訊引述知情人士報導，台積電已就羅唯仁是否在未經同意帶走商業機密展開內部調查。目前尚不清楚調查是否已有初步結論。羅唯仁今年7月退休前負責企業策略，過去曾主管台積電的研究與技術開發。
