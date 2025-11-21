新加坡預期明年經濟成長將放緩 估主要貿易夥伴將同步減速

快訊

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
新加坡預期明年隨著美國關稅衝擊全球經濟，成長步調將放緩。美聯社
新加坡上季經濟成長率優於預期，並且上調今年成長預估近一倍至約4%左右，但預期明年隨著美國關稅衝擊全球經濟，成長步調將放緩，而且該國主要貿易夥伴明年成長也預料將降溫。

新加坡貿工部21日公布，第3季國內生產毛額（GDP）比去年同期成長4.2%，遠高於初估的2.9%，「全球經濟情勢已比預期更有韌性」，「新加坡多數貿易夥伴的第3季成長都優於預期」。上季GDP經季節調整後季增2.4%，符合預期。

因此，新加坡上調今年成長率預估到4%左右，也遠高於8月預測的1.5%-2.5%區間，「在今年底前，人工智慧（AI）相關的電子產品應能持續支持我們的製造業和批發貿易部門」。

不過，新加坡預期明年經濟成長將大幅趨緩至1%-3%，「展望2026年，由於美國關稅的影響預料將更加顯著，新加坡多數主要貿易夥伴的GDP成長可能低於2025年。主要經濟體成長放緩將抑制對東南亞出口的需求」。

新加坡 成長率

新加坡打詐像打地鼠…監管加密幣漏洞多 恐淪洗錢避風港

