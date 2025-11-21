衝刺HBM與AI事業！三星電子調整高階人事 重拾雙CEO制
南韓媒體報導，三星電子宣布高層人事調整，行動裝置部門總裁盧泰文（Roh Tae-moon）獲任命為裝置事業的共同執行長，與留任晶片部門首長的全永鉉（Jun Young-hyun）共同領導這個科技集團。
隨著最新人事案發布，三星已重拾昔日的雙行長領導架構，在不確定性日增的大環境中穩定高階管理人事，致力強化核心事業以提升競爭力，尤其聚焦於高頻寬記憶體（HBM）與人工智慧（AI）事業。
三星宣布，今年3月起職掌設備體驗（DX）部門的盧泰文，將正式升任DX子部門三星電子移動體驗（MX）事業的總裁與共同執行長。
此外，三星電子副會長全永鉉留任負責晶片業務的設備解決方案（DS）總裁，兼任晶片業務部門總經理。
哈佛大學物理學系教授樸洪根（Park Hong-kun，音譯）預定明年1月1日加入三星出任總裁一職，並掌管研究機構SAIT（昔稱「三星綜合技術院」）。
三星風險投資公司前執行長尹嶂鉉（Yoon Jang-hyun）獲擢升為DX部門技術長，兼三星研究院主任。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言