衝刺HBM與AI事業！三星電子調整高階人事 重拾雙CEO制

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
三星電子宣布高層人事調整，由行動裝置部門主管盧泰文與晶片部門主管全永鉉挑大樑，共同領導三星全力衝刺高頻寬記憶體（HBM）與人工智慧（AI）事業。路透
南韓媒體報導，三星電子宣布高層人事調整，行動裝置部門總裁盧泰文（Roh Tae-moon）獲任命為裝置事業的共同執行長，與留任晶片部門首長的全永鉉（Jun Young-hyun）共同領導這個科技集團。

隨著最新人事案發布，三星已重拾昔日的雙行長領導架構，在不確定性日增的大環境中穩定高階管理人事，致力強化核心事業以提升競爭力，尤其聚焦於高頻寬記憶體（HBM）與人工智慧（AI）事業。

三星宣布，今年3月起職掌設備體驗（DX）部門的盧泰文，將正式升任DX子部門三星電子移動體驗（MX）事業的總裁與共同執行長。

此外，三星電子副會長全永鉉留任負責晶片業務的設備解決方案（DS）總裁，兼任晶片業務部門總經理。

哈佛大學物理學系教授樸洪根（Park Hong-kun，音譯）預定明年1月1日加入三星出任總裁一職，並掌管研究機構SAIT（昔稱「三星綜合技術院」）。

三星風險投資公司前執行長尹嶂鉉（Yoon Jang-hyun）獲擢升為DX部門技術長，兼三星研究院主任。

