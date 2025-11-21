財報亮眼卻兩面不討好 黃仁勳內部會議談話曝光「替輝達抱屈」

輝達美股19日盤後公布優於市場預期的財測，並以超優異的上季財報擊退「AI泡沫論」。執行長黃仁勳20日在一場公司會議上表示，「市場並沒有充分體會」輝達「令人難以置信的」季度表現。

輝達股價19日大漲，20日又因市場對AI交易的信心動搖而回跌。根據商業內幕（Business Insider）聽到的會議內容，黃仁勳表示：「如果我們交出糟糕的一季，那就成了AI泡沫的證據。如果我們交出亮眼的一季，我們又在助長AI泡沫。」

黃仁勳指出，外界對輝達的期待高到離譜，使公司陷入某種怎麼做都不討好的局面，也提到網路上流傳著關於輝達巨大經濟影響力的各種討論。

他說：「如果我們交出糟糕的一季，只要差那麼一點點，看起來有點不穩，全世界都會崩盤。這一點毫無疑問，好嗎？你們應該看看網路上那些梗圖。你們看過一些嗎？大家基本上都說是我們在撐著整個星球，這話其實也不是沒道理」

黃仁勳還引用一些網路貼文，指出輝達的工作正幫助美國避免經濟衰退。儘管他對公司的財報結果感到「欣喜」，並為員工感到自豪，但也指出輝達巨大的影響力讓市場期待更難以達成，而這也反映在公司市值的波動上。他半開玩笑地提到公司市值「只有」5兆美元時的「美好舊時光」。

他說：「歷史上沒人能在幾周內損失5000億美元。你得夠值錢，才能在幾周內損失這麼多錢。」輝達沒有立即回覆商業內幕的詢問。