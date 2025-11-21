快訊

2台男7月在東京遭鐵棒襲擊搶劫未遂 5嫌被逮捕歸案

半導體風雲／羅唯仁跳英特爾涉洩密 台積為何反常低調

跌破季線！台股收盤重挫991點 台積電失守1,400元關下殺70元

聽新聞
0:00 / 0:00

財報亮眼卻兩面不討好 黃仁勳內部會議談話曝光「替輝達抱屈」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
輝達執行長黃仁勳19日出席在美國華此舉行的美沙投資論壇。美聯社
輝達執行長黃仁勳19日出席在美國華此舉行的美沙投資論壇。美聯社

輝達美股19日盤後公布優於市場預期的財測，並以超優異的上季財報擊退「AI泡沫論」。執行長黃仁勳20日在一場公司會議上表示，「市場並沒有充分體會」輝達「令人難以置信的」季度表現。

輝達股價19日大漲，20日又因市場對AI交易的信心動搖而回跌。根據商業內幕（Business Insider）聽到的會議內容，黃仁勳表示：「如果我們交出糟糕的一季，那就成了AI泡沫的證據。如果我們交出亮眼的一季，我們又在助長AI泡沫。」

黃仁勳指出，外界對輝達的期待高到離譜，使公司陷入某種怎麼做都不討好的局面，也提到網路上流傳著關於輝達巨大經濟影響力的各種討論。

他說：「如果我們交出糟糕的一季，只要差那麼一點點，看起來有點不穩，全世界都會崩盤。這一點毫無疑問，好嗎？你們應該看看網路上那些梗圖。你們看過一些嗎？大家基本上都說是我們在撐著整個星球，這話其實也不是沒道理」

黃仁勳還引用一些網路貼文，指出輝達的工作正幫助美國避免經濟衰退。儘管他對公司的財報結果感到「欣喜」，並為員工感到自豪，但也指出輝達巨大的影響力讓市場期待更難以達成，而這也反映在公司市值的波動上。他半開玩笑地提到公司市值「只有」5兆美元時的「美好舊時光」。

他說：「歷史上沒人能在幾周內損失5000億美元。你得夠值錢，才能在幾周內損失這麼多錢。」輝達沒有立即回覆商業內幕的詢問。

黃仁勳 輝達 美股

延伸閱讀

算力還不夠、電力也要夠…AI缺電潮延燒台灣！00899能源概念股逆勢爆紅

市府拚輝達進度　市場搶北士科倒數7字頭商辦

黃仁勳捍衛AI 打臉泡沫論 強調「看到非常不一樣的東西」

輝達擴大美國製造 按讚台鏈夥伴 透露「我們正在為豐收的一年做規劃」

相關新聞

財報亮眼卻兩面不討好 黃仁勳內部會議談話曝光「替輝達抱屈」

輝達美股19日盤後公布優於市場預期的財測，並以超優異的上季財報擊退「AI泡沫論」。執行長黃仁勳20日在一場公司會議上表示...

UPS貨機起飛引擎脫落墜毀 NTSB公布震撼照片與初步報告

美國肯塔基州路易維爾市4日發生一架UPS的MD-11型貨機起飛後不久左側引擎脫落並墜毀，共計14人死亡。美國國家運輸安全...

台日韓股重挫領跌亞股 為什麼「輝達救全村」只帶來一日行情？

美股20日突然翻黑重挫後，亞股21日盤中延續賣壓，台日韓股大跌，日股重挫逾千點，韓股也跌超過3%，顯示美國人工智慧（AI...

殖利率太吸引人 外資搶買日本長天期公債

外國投資人正以20多年來最快速度湧入日本長期公債。根據日本證券業協會數據，截至10月底，外資淨買超10年以上日本公債達1...

新加坡預期明年經濟成長將放緩 估主要貿易夥伴將同步減速

新加坡上季經濟成長率優於預期，並且上調今年成長預估近一倍至約4%左右，但預期明年隨著美國關稅衝擊全球經濟，成長步調將放緩...

衝刺HBM與AI事業！三星電子調整高階人事 重拾雙CEO制

南韓媒體報導，三星電子宣布高層人事調整，行動裝置部門總裁盧泰文（Roh Tae-moon）獲任命為裝置事業的共同執行長，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。