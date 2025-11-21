高市早苗砸21.3兆日圓救民怨 市場憂財政惡化 日圓續貶風險升溫

日本首相高市早苗的內閣批准了自疫情以來最大規模的追加支出方案，動用龐大資金紓解民怨，但這套經濟刺激方案可能令正密切關注日本財政狀況的投資人感到不安。

內閣府周五表示，這項計畫包括17.7兆日圓（約1,120億美元）的一般會計支出，預料將透過追加預算來籌措，規模比起前任首相一年前推出的版本大幅增加27%。整體刺激方案的規模將高達21.3兆日圓，主要著重在平抑物價。

高市的政府將投入11.7兆日圓用於物價補貼，包括在截至明年3月底的三個月前期間，為每戶家庭提供7,000日圓的瓦斯與電費補貼（總成本約5,000億日圓）、針對每名兒童發放一次性的2萬日圓現金（預計耗資4,000億日圓），以及撥出2兆日圓用於地方支援。

瑞穗研究與技術公司資深經濟學家Saori Tsuiki指出：「原先編列的金額已相當龐大，在最後階段，可以看到少數政府特有的折衝過程，他們必須納入在野黨合作的要求。若這筆更大規模的資金向市場或海外傳遞出非預期訊號，有可能加劇日圓貶值風險，我們可能要下修這些措施的實際經濟效益。」