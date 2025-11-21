快訊

2台男7月在東京遭鐵棒襲擊搶劫未遂 5嫌被逮捕歸案

半導體風雲／羅唯仁跳英特爾涉洩密 台積為何反常低調

跌破季線！台股收盤重挫991點 台積電失守1,400元關下殺70元

高市早苗砸21.3兆日圓救民怨 市場憂財政惡化 日圓續貶風險升溫

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
日相高市早苗公布大規模財政刺激措施。路透
日相高市早苗公布大規模財政刺激措施。路透

日本首相高市早苗的內閣批准了自疫情以來最大規模的追加支出方案，動用龐大資金紓解民怨，但這套經濟刺激方案可能令正密切關注日本財政狀況的投資人感到不安。

內閣府周五表示，這項計畫包括17.7兆日圓（約1,120億美元）的一般會計支出，預料將透過追加預算來籌措，規模比起前任首相一年前推出的版本大幅增加27%。整體刺激方案的規模將高達21.3兆日圓，主要著重在平抑物價。

高市的政府將投入11.7兆日圓用於物價補貼，包括在截至明年3月底的三個月前期間，為每戶家庭提供7,000日圓的瓦斯與電費補貼（總成本約5,000億日圓）、針對每名兒童發放一次性的2萬日圓現金（預計耗資4,000億日圓），以及撥出2兆日圓用於地方支援。

瑞穗研究與技術公司資深經濟學家Saori Tsuiki指出：「原先編列的金額已相當龐大，在最後階段，可以看到少數政府特有的折衝過程，他們必須納入在野黨合作的要求。若這筆更大規模的資金向市場或海外傳遞出非預期訊號，有可能加劇日圓貶值風險，我們可能要下修這些措施的實際經濟效益。」

規模 日本

延伸閱讀

邱議瑩號召「高市挺高市」 喊話國航推遊日本千元折價券

外交關係緊張之際 日本10月對大陸出口增長2.1%

高市早苗發言挺台 美前官員：美國應該和日本站在一起

高市早苗「台灣有事」 美國務院發聲挺日本：反對武力脅迫改變台海現狀

相關新聞

財報亮眼卻兩面不討好 黃仁勳內部會議談話曝光「替輝達抱屈」

輝達美股19日盤後公布優於市場預期的財測，並以超優異的上季財報擊退「AI泡沫論」。執行長黃仁勳20日在一場公司會議上表示...

UPS貨機起飛引擎脫落墜毀 NTSB公布震撼照片與初步報告

美國肯塔基州路易維爾市4日發生一架UPS的MD-11型貨機起飛後不久左側引擎脫落並墜毀，共計14人死亡。美國國家運輸安全...

台日韓股重挫領跌亞股 為什麼「輝達救全村」只帶來一日行情？

美股20日突然翻黑重挫後，亞股21日盤中延續賣壓，台日韓股大跌，日股重挫逾千點，韓股也跌超過3%，顯示美國人工智慧（AI...

殖利率太吸引人 外資搶買日本長天期公債

外國投資人正以20多年來最快速度湧入日本長期公債。根據日本證券業協會數據，截至10月底，外資淨買超10年以上日本公債達1...

新加坡預期明年經濟成長將放緩 估主要貿易夥伴將同步減速

新加坡上季經濟成長率優於預期，並且上調今年成長預估近一倍至約4%左右，但預期明年隨著美國關稅衝擊全球經濟，成長步調將放緩...

衝刺HBM與AI事業！三星電子調整高階人事 重拾雙CEO制

南韓媒體報導，三星電子宣布高層人事調整，行動裝置部門總裁盧泰文（Roh Tae-moon）獲任命為裝置事業的共同執行長，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。