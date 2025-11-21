快訊

UPS貨機起飛引擎脫落墜毀 NTSB公布震撼照片與初步報告

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
這張從NTSB透過UPS提供的組圖截取照片可見到，UPS2976貨機4日起飛時左翼引擎脫落後起火。美聯社
這張從NTSB透過UPS提供的組圖截取照片可見到，UPS2976貨機4日起飛時左翼引擎脫落後起火。美聯社

美國肯塔基州路易維爾市4日發生一架UPS的MD-11型貨機起飛後不久左側引擎脫落並墜毀，共計14人死亡。美國國家運輸安全委員會（NTSB）20日公布初步調查報告，並釋出6張震撼的逐幀影像。

NBC新聞報導，聯邦航空總署（FAA）在事故發生後，已下令所有MD-11型飛機停飛。NTSB公布的照片顯示，墜毀的UPS 2976貨機左引擎從左翼脫落，並在飛機開始起飛時引發火焰，初步報告則詳細描述連接左引擎與左翼的飛機硬體出現斷裂。

事故現場發現飛機的右引擎仍固定在右翼上。報告指出：「在對斷裂面進行初步清理後，檢查左引擎吊架後部支座耳片的斷裂情況時，發現存在疲勞裂紋，並伴隨部分區域的應力過載斷裂。」

報告指出，飛機「最初爬升，但高度未超過地面約9公尺」，隨後墜入一個儲存場以及兩棟建築物，其中包括一座石油回收設施，建築物在爆炸中被吞沒。

這張NTSB透過UPS提供的組合照片顯示從影像截取的連續畫面，可見到UPS2976貨機4日起飛時，左翼引擎脫落。美聯社
這張NTSB透過UPS提供的組合照片顯示從影像截取的連續畫面，可見到UPS2976貨機4日起飛時，左翼引擎脫落。美聯社

