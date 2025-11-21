木頭姐逆勢出手：伍德的方舟旗艦ETF加碼輝達逾9萬股 8月來首見

被部分投資人暱稱為「木頭姐」、方舟投資（ARK Investment Management）創辦人伍德（Cathie Wood）的旗艦基金於周四買進輝達（Nvidia）股票，再度凸顯她看多這家AI晶片龍頭的立場。

根據ETF業者的每日交易資料，在美國註冊的主動型基金「方舟創新ETF」（ARK Innovation ETF）周四購入93,374股輝達。彭博彙編數據顯示，這是自8月4日以來，方舟旗下基金首度加碼輝達。

儘管輝達財測優於預期，重申AI經濟並非泡沫，但周四股價漲勢迅速消退，盤初大漲逾5%但最終收跌3.2%至180.64美元，大盤同步走低，因市場下修對聯準會12月降息的押注。亞洲AI概念股也追隨美股走低，台灣和南韓兩地股市基準指數周五雙雙重挫逾3%。

根據彭博數據，在周四加碼前，方舟投資截至9月30日已持有逾110萬股這家全球市值最高企業的股票。

方舟每日更新的交易資訊僅反映管理團隊的主動操作，不含投資人申購或贖回造成的部位變化。該旗艦ETF的價格自10月高點以來已暴跌逾20%，遠大於同期那斯達克100指數的4.3%跌幅。