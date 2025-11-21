牽一髮動全身！美國聯準會升降息如何撼動全球市場一次看

美國是全球最大經濟體，任何經濟動作都會迅速牽動全球市場。從基本面來看，升息往往伴隨貨幣升值。美元在全球許多地區被視為衡量當前與未來經濟成長的指標，強勢美元對已開發國家通常是好消息，但對新興經濟體而言情況則截然不同。

●美元升值

2008年金融危機後，聯邦準備理事會（Fed）為刺激經濟復甦，連續數年實施量化寬鬆（QE），將利率降至接近零並維持約6年。這項政策旨在推動投資與消費，協助美國經濟走出衰退，而經濟確實在接下來的數年間逐步回升。

從歷史經驗來看，利率上升往往伴隨美元走強，而美元升值又會對美國國內與全球經濟各領域產生影響，尤其是信貸市場、商品、股票以及投資機會。

●美國公債

美國公債價值與利率變化直接相關，而公債殖利率曲線會迅速反映國內利率的走勢。當殖利率上升或下降時，全球利率也會隨之調整。由於美國公債被視為無風險資產，其他證券必須提供更高的報酬率才能維持吸引力。當市場預期利率上升時，全球資金往往流向美國，新興市場因而承受龐大的資金外流壓力。

最終，這可能對開發中國家的就業造成不利影響，同時影響匯率和出口。

●美元計價債務

新興市場往往特別容易受到美國升息與美元走強的衝擊。像土耳其、巴西、南非等國長期存在貿易赤字，並依賴累積美元計價債務來彌補經常帳缺口。一旦美國利率上升、美元升值，開發中國家與美國之間的匯率差距往往擴大，結果是發展中國家所欠的美元計價債務增加，變得難以承擔。

●信貸市場

對利率上升的擔憂根源於其對信貸和貨幣供應的緊縮效應。基本經濟理論表明，利率上升會導致貨幣供應減少並推動美元升值，同時使貸款與信貸市場收縮，全球信貸市場隨美國公債變動而波動。隨著利率上升，借貸成本也隨之增加。從銀行貸款到房貸，借款成本變得更高。因此，資本成本上升可能抑制消費、製造與生產活動。

美國升息最深遠的影響，很可能是以犧牲亞洲經濟體為代價，這將加速中國資本外流，造成經濟不穩定。歷史上，中國曾向外國銀行借款以刺激增長，這些借貸得利於較低利率。然而，當全球信貸條件收緊，國際市場對高負債國家的放款意願自然會下降。

●商品市場

石油、黃金、棉花及其他全球商品以美元計價，利率上升後美元走強，將推高非美元持有者的商品價格。主要依賴商品生產和自然資源豐富的經濟體處境將更糟。隨著這些經濟體主要工業產品價值下降，其可用信貸來源將縮減。

●對外貿易

儘管美國利率上升對全球經濟有負面影響，但利率上升確實有利於對外貿易。升息帶來的美元走強，應會提振全球對產品的需求，進而提高國內外企業的利潤。由於股市波動反映市場對產業擴張或收縮的預期，獲利增加將促進股市上揚。

●美國高利率對其他國的影響

美國高利率對外國經濟的影響與對國內經濟的影響類似，會使外國經濟的GDP下降。據估計，美國升息3年後，已開發經濟體GDP平均將縮減約0.5%，新興經濟體則可能下滑0.8%。利率上升對那些事實上與美元掛鉤或與美國貿易額巨大的國家影響尤為顯著。

●利率上升時會發生什麼？

利率上升時，借貸成本增加。商品與服務價格上漲後，人們會停止消費。這會使經濟開始放緩，企業通過減產應對，進一步加劇經濟放緩，並且增加失業。失業增加意味著人們花費更少，因為他們現在沒有工作，從而延續經濟收縮循環。

●美國利率如何影響中國？

美國升息會導致美元走強，使中國出口產品變得更昂貴，降低中國出口的競爭力，對中國經濟產生不利影響。相反，美國降息則效果相反。

●結論

利率是衡量經濟增長的基本指標。在美國，Fed升息的舉動預期將刺激經濟成長，激發投資者的熱情，同時抑制經濟過熱的態勢。更高的利率有助於經濟體避免陷入生產過剩陷阱和由廉價債務助長的資產泡沫。雖然Fed主要關注美國經濟，但也會密切關注利率上升對於外貿以及全球信貸和大宗商品市場的影響。