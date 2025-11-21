快訊

台積電探1,385元！台股一度重挫1,006點、寫史上盤中第9大跌點

高市「台灣有事」發言讓陸暴怒 CNN曝北京背後「更深層顧慮」

輝達投資10億元設台灣總部！經濟部：2個月前已核准

Fed官員續放鷹 市場估12月降息機率不到四成

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
聯準會（Fed）官員對於12月是否降息更加躊躇。路透
聯準會（Fed）官員對於12月是否降息更加躊躇。路透

聯準會（Fed）官員最新發言顯示，對於12月是否降息更加躊躇，並且關注金融市場穩定的風險，促使市場對12月調降利率的預期進一步降溫，降至不到四成。

CME的FedWatch工具顯示，投資人預期12月降息的機率下滑至35.36%，低於一周前的50.14%

今年有決策投票權的芝加哥聯準銀行總裁古斯比20日表示，「通膨似乎有點停滯不前，還有警示顯示正朝錯誤方向發展」，「我的不安是短期提前降息太多次，之後才會實際看到通膨回升只是暫時性的證據」，

他說，他對短期降息感到猶豫，他仍聽到部分產業的企業即將進一步調漲價格，「以中期利率前景來看，我不鷹派，我認為利率會下降，也能下降，（但）我們要先度過這段時期」，暗示他可能不會支持12月降息。他在9、10月的決策會議都支持降息，而他透露，他在9月公布的利率點狀圖中，預測今年會降息2碼。

Fed理事巴爾同日表示，Fed應該審慎評估額外降息，「我擔心目前通膨率仍在3%，而我們的目標是2%，五們仍至利率達成2%目標」，「所以我們現在必須謹慎而審慎思考貨幣政策，因為我們想確保我們履行（充分就業與穩定物價）的雙重職責」。

不過，9、10月也都支持降息的巴爾，並未明確表態反對進一步降息。他在9月就業報告公布後表示，他認為勞動市場「有點降溫」，新增的就業依然接近維持失業穩定的平衡水準。

官員對12月降息躊躇

今年沒有決策投票權的克里夫蘭聯準銀行哈瑪克20日則說，9月就業報告「過時」，並且重申反對進一步降息，「調降利率以支持勞動市場，可能會拉長通膨居高不下的時間，也可能鼓勵金融市場的涉險行為」，「這代表不論下次不景氣何時到來，程度都會甚於過往的情況，對經濟造成更大的衝擊」。

今年同樣沒有投票權的費城聯準銀行總裁鮑森（Anna Paulson）表示，她會「審慎」評估12月決策會議，「我對勞動市場的憂心程度，依然略高於對通膨的憂慮，但我預期從現在到下次會議將獲得許多資訊」，每次降息都會「提高下次降息的門檻…因為每次降息都讓我們更接近讓政策減少對活動的約束、到達能提振活動的水準」。

川普欽定的大鴿派理事米倫重申，貨幣政策仍非常具約束力，官員也調整利率道更接近中立的水準。

關注市場風險

正與川普政府陷入訴訟戰的理事庫克，則未提供對短期利率政策的看法，而是關注金融體系的風險，包括快速擴張的私募信用市場、避險基金的美債交易行為，以及機器交易採用生成式人工智慧（AI）的情況。

她表示，避險基金從事的基差交易可能會讓美國公債市場更易面臨壓力，雖然這些交易大幅改善美債與相關市場的效率和流動性，「但在壓力時期，這類交易擁擠部位的平倉，可能擴大這些市場的動盪」。他說，避險基金持有美債現貨的比率已在今年第1季升至10.3%，高於新冠疫情前高峰的9.4%。

庫克也說，若價位處於歷史高點的資產價格崩跌，她也不會意外，「我目前的印象是，資產價格大幅下跌的可能性正在上升」。

避險基金 通膨 Fed

延伸閱讀

美國失業率創4年新高...12月降息有望？辣媽：報告太尷尬、偏鴿但又不夠爛

美股下殺…輝達強勁財報未能穩住市場信心 科技股跳水、三大股指齊挫

執掌14年！庫克將蘋果市值推到4兆美元…卻被指AI落後「可能要交棒了」

iPhone 17加料不加價爆賣 庫克忍痛讓利反攻「小米們」

相關新聞

UPS貨機起飛引擎脫落墜毀 NTSB公布震撼照片與初步報告

美國肯塔基州路易維爾市4日發生一架UPS的MD-11型貨機起飛後不久左側引擎脫落並墜毀，共計14人死亡。美國國家運輸安全...

台日韓股重挫領跌亞股 為什麼「輝達救全村」只帶來一日行情？

美股20日突然翻黑重挫後，亞股21日盤中延續賣壓，台日韓股大跌，日股重挫逾千點，韓股也跌超過3%，顯示美國人工智慧（AI...

木頭姐逆勢出手：伍德的方舟旗艦ETF加碼輝達逾9萬股 8月來首見

被部分投資人暱稱為「木頭姐」、方舟投資（ARK Investment Management）創辦人伍德（Cathie W...

牽一髮動全身！美國聯準會升降息如何撼動全球市場一次看

美國是全球最大經濟體，任何經濟動作都會迅速牽動全球市場。從基本面來看，升息往往伴隨貨幣升值。美元在全球許多地區被視為衡量...

Fed官員續放鷹 市場估12月降息機率不到四成

聯準會（Fed）官員最新發言顯示，對於12月是否降息更加躊躇，並且關注金融市場穩定的風險，促使市場對12月調降利率的預期...

AI泡沫陰影壟罩 投資人亮出「避雷針」：押甲骨文債務違約

甲骨文公司（Oracle）正逐漸成為信貸市場觀察AI風險的重要指標；該公司舉債數百億美元資金，將自己的未來與AI產業的發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。