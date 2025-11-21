Fed官員續放鷹 市場估12月降息機率不到四成

聯準會（Fed）官員最新發言顯示，對於12月是否降息更加躊躇，並且關注金融市場穩定的風險，促使市場對12月調降利率的預期進一步降溫，降至不到四成。

CME的FedWatch工具顯示，投資人預期12月降息的機率下滑至35.36%，低於一周前的50.14%

今年有決策投票權的芝加哥聯準銀行總裁古斯比20日表示，「通膨似乎有點停滯不前，還有警示顯示正朝錯誤方向發展」，「我的不安是短期提前降息太多次，之後才會實際看到通膨回升只是暫時性的證據」，

他說，他對短期降息感到猶豫，他仍聽到部分產業的企業即將進一步調漲價格，「以中期利率前景來看，我不鷹派，我認為利率會下降，也能下降，（但）我們要先度過這段時期」，暗示他可能不會支持12月降息。他在9、10月的決策會議都支持降息，而他透露，他在9月公布的利率點狀圖中，預測今年會降息2碼。

Fed理事巴爾同日表示，Fed應該審慎評估額外降息，「我擔心目前通膨率仍在3%，而我們的目標是2%，五們仍至利率達成2%目標」，「所以我們現在必須謹慎而審慎思考貨幣政策，因為我們想確保我們履行（充分就業與穩定物價）的雙重職責」。

不過，9、10月也都支持降息的巴爾，並未明確表態反對進一步降息。他在9月就業報告公布後表示，他認為勞動市場「有點降溫」，新增的就業依然接近維持失業穩定的平衡水準。

官員對12月降息躊躇

今年沒有決策投票權的克里夫蘭聯準銀行哈瑪克20日則說，9月就業報告「過時」，並且重申反對進一步降息，「調降利率以支持勞動市場，可能會拉長通膨居高不下的時間，也可能鼓勵金融市場的涉險行為」，「這代表不論下次不景氣何時到來，程度都會甚於過往的情況，對經濟造成更大的衝擊」。

今年同樣沒有投票權的費城聯準銀行總裁鮑森（Anna Paulson）表示，她會「審慎」評估12月決策會議，「我對勞動市場的憂心程度，依然略高於對通膨的憂慮，但我預期從現在到下次會議將獲得許多資訊」，每次降息都會「提高下次降息的門檻…因為每次降息都讓我們更接近讓政策減少對活動的約束、到達能提振活動的水準」。

川普欽定的大鴿派理事米倫重申，貨幣政策仍非常具約束力，官員也調整利率道更接近中立的水準。

關注市場風險

正與川普政府陷入訴訟戰的理事庫克，則未提供對短期利率政策的看法，而是關注金融體系的風險，包括快速擴張的私募信用市場、避險基金的美債交易行為，以及機器交易採用生成式人工智慧（AI）的情況。

她表示，避險基金從事的基差交易可能會讓美國公債市場更易面臨壓力，雖然這些交易大幅改善美債與相關市場的效率和流動性，「但在壓力時期，這類交易擁擠部位的平倉，可能擴大這些市場的動盪」。他說，避險基金持有美債現貨的比率已在今年第1季升至10.3%，高於新冠疫情前高峰的9.4%。

庫克也說，若價位處於歷史高點的資產價格崩跌，她也不會意外，「我目前的印象是，資產價格大幅下跌的可能性正在上升」。