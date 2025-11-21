三星電子重回雙箭頭體制 盧泰文升任代表理事

快訊

中央社／ 首爾21日綜合外電報導

韓國三星電子今天公告人事調整，重回雙代表理事體制，由主導行動與家電（DX）事業的盧泰文、主導半導體（DS）事業的全永鉉組成「雙箭頭」，致力於強化經營穩定性。

韓聯社今天報導，盧泰文正式被任命為代表理事，並從之前的DX代理部門長，去除了「職務代理」頭銜。原代表理事之一的韓宗熙今年3月過世後，盧泰文已以職務代理身份帶領DX部門8個月。

另一名代表理事全永鉉則續任DS部門長與記憶體事業部長，原由全永鉉兼任的SAIT（三星先進技術研究院）院長職務，將由新任命的朴洪根（音譯）接任。

三星電子表示，透過恢復雙代表理事體制，將持續強化核心事業競爭力，「期待能在不確定的內外環境下，確保經營穩定性，同時創造搶先占領未來技術的契機」。

三星電子也指出，今後也將持續保持隨時晉升優秀人才的人事方針。

路透社報導，NH投資證券的資深分析師柳永鎬表示，三星做出了「安全且可預期」的選擇，這次人事任命看起來意在進一步強化競爭力。

