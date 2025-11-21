AI泡沫陰影壟罩 投資人亮出「避雷針」：押甲骨文債務違約

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
交易員近幾個月來紛紛買進甲骨文的信用違約交換（CDS）合約，使其成為市場避險、甚至押空AI熱潮的主要工具。路透
甲骨文公司（Oracle）正逐漸成為信貸市場觀察AI風險的重要指標；該公司舉債數百億美元資金，將自己的未來與AI產業的發展牢牢捆綁在一起。

甲骨文在AI領域投入巨資，並在複雜的交易網絡中扮演關鍵角色，但該公司信用評級不如微軟或Alphabet等公司，交易員近幾個月來紛紛買進甲骨文的信用違約交換（CDS）合約，使其成為市場避險、甚至押空AI熱潮的主要工具。

根據洲際交易所（ICE）數據服務公司統計，近幾個月來，防範該公司五年內發生債務違約的成本已增加兩倍，在周三達到一年約1.11個百分點的高點。這意味，如果要保障1,000萬美元本金，每年需支付大約11.1萬美元。

巴克萊信用策略師Jigar Patel指出，隨著對AI抱持懷疑態度的人湧入市場，截至11月14日的七周內，甲骨文CDS交易量急遽攀升至約50億美元，去年同期僅約2億美元。

TD Securities自動交易共同主管Matt Schrager表示：「市場常見流動性催生流動性，一旦飛輪啟動，這個循環往往會持續下去。」

甲骨文的股價同樣反映出投資人的擔憂加劇：自9月10日至本周三收盤，其市值已蒸發約三分之一。

需要說明的是，鮮少有人認為，這家擁有投資評等、市值達6,400億美元的公司會很快違約。而是如果投資人對AI的信心動搖，甲骨文的CDS價格將進一步飆高，為買入這項衍生品的投資人創造可觀利潤，抵消他們在整體市場下跌中遭遇的損失。

輝達周三盤後發布遠超預期的營收預測，緩解了市場近期對AI成長動能減弱的疑慮。這促使甲骨文CDS價格在周四早盤回落至1.09個百分點左右。但美股主要指數周四全數皆墨，表示投資人___。

甲骨文是AI領域投入最多的公司之一。它與OpenAI和軟銀集團都是「星際之門」計畫的關鍵參與者。該公司9月發行180億美元的高評級債券，是今年來美國規模最大的公司債發行交易之一。

摩根士丹利分析師上月撰寫報告說，預計到2028年度，甲骨文調整後債務淨額將從約1,000億美元成長逾一倍至大約2,900億美元，建議投資人買入該公司五年期CDS及五年期債券。

摩根大通策略師預計，未來數年企業可能發行約1.5萬億美元高評級債券，用於AI相關投資。該行指出，垃圾債和槓桿貸款等其他市場也將湧现大量與AI相關的債務。

