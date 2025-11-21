瑞銀CIO上調2026年金價預測 上看這個價位

在2025年大幅上漲後，黃金價格已穩定在4,000美元/盎司以上，年初至今漲幅接近60%，成為表現最佳的資產。儘管近期出現盤整，瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）預計2026年價格將進一步走高，並將年中目標價從4,200美元/盎司上調至4,500美元/盎司。

瑞銀CIO維持黃金「具吸引力」評級，並在全球資產配置中繼續持有黃金，黃金仍是有效的投資組合對沖工具（即使在當前價格水準）。瑞銀CIO將上行情景的目標價從4,700美元上調至4,900美元/盎司，下行情境維持在3,700美元/盎司。

此外，預計在2026年的美國中期選舉後，金價可能在4,300美元/盎司附近出現盤整。同樣地，若政治及金融風險急劇上升，上行情境下金價可能觸及4,900美元/盎司。對於偏好黃金的投資者，我們認為在總資產中配置5%左右的黃金，有助於提升投資組合的多元化，並在系統性風險下提供緩衝。

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）預計2026年黃金需求將進一步上升，受以下因素影響：美聯儲預期降息、實際收益率下降、持續的地緣政治不確定性，以及美國國內政策環境變化（尤其是即將到來的中期選舉及日益加劇的財政風險）。

隨著美國公共財政前景預計惡化，央行及投資者的購買趨勢可能延續，因為黃金是一種無對手方風險的資產。因此，預計隨著實際利率（反映持有非生息資產的成本）下降，交易所交易基金（ETF）的買盤將在2026年繼續回升。基於歷史相關性，瑞銀CIO估算2026年流入量可能達到750噸，低於2025年預測的870噸，但至少是2010年後十年流入量的兩倍。