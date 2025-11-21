AI泡沫疑慮升溫 軟銀重挫10%帶動日韓科技股挫跌

快訊

中央社／ 東京21日綜合外電報導

日本科技投資者軟銀集團（SoftBank Group）今天股價一度暴跌10.7%，日韓股市多檔與晶片相關的股票同步走弱，市場再度浮現對人工智慧（AI）泡沫的疑慮。

法新社綜合報導，軟銀是聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI的主要支持者，而這波跌勢正值投資人對全球科技與AI類股可能估值過高的憂慮升高之際。

不僅軟銀股價受挫，日本與韓國科技股今天也同步下跌。

首爾股市基準股指Kospi一度下跌近4%，東京股市日經指數盤中下挫2.3%。

這波跌勢緊跟華爾街股市前一日的低迷走勢，美國就業數據削弱市場對降息的期待，也引發AI推升的高估值是否合理的疑慮。

三星電子（Samsung Electronics）股價下跌4.8%，SK海力士（SK hynix）更大跌逾9%。兩家公司為全球領先的記憶體晶片製造商。

投資人19日深夜對輝達（NVIDIA）公布需求強勁且優於預期的財報反應熱烈。執行長黃仁勳並淡化外界對AI泡沫的疑慮。

數十億美元湧入AI的投資，是近期全球科技類股飆升的重要推手，使估值屢創新高。

根據資訊科技業調查及諮詢公司顧能（Gartner），AI相關支出預料2025年達到約1.5兆美元，2026年更將突破2兆美元，相當於全球GDP將近2%。

