日本財相指明干預匯市「是選項之一」 日圓走升

日本財務大臣片山皋月21日表示，日本視匯率干預為因應日圓過度波動及投機性走勢的可能選項，為迄今對近來日圓貶值所發出的最強烈警告。日圓兌美元匯率21日盤中回升0.2%，在台灣時間10:40左右，漲幅縮小至0.1%，報157.38日圓兌1美元。

片山在記者會上被問到最近日圓走弱的問題時回答：「我們對近來匯市單邊且急速的走勢，保持警戒。」她強調，「匯率穩定並反映基本面非常重要。我們將根據9月簽署的美日協議，在必要時對過度波動及失序的市場走勢，採取適當行動，包括長期走勢。」

中日本財務省與美國財政部在9月達成的協議中，兩國重申致力於維持由「市場決定」的匯率，同時同意外匯干預應限於抑制過度波動的情況。

片山在被問到日本的因應措施是否可能包含干預匯市時說：「是的，那已寫在9月的聲明中，白紙黑字很明確。」

片山的最新談話比前幾天更為強硬。日本官員近來喊話警告，對日圓單邊且快速的走勢感到警戒，並以「高度迫切感」關注市場發展。

日本上次干預匯市是在2024年7月，當時日圓跌至約161.96日圓兌1美元的38年新低。在當局直接進場前，也曾警告將採取「果斷行動」。因此，許多市場人士相信，160會是觸發新一輪干預的關卡。

不過，青空銀行首席市場策略師Akira Moroga認為，「今天的言論，距離直接干預仍有一段距離」，然而若是日圓貶至160，政府「便可能進行干預」。三井住友銀行首席匯率策略師Hirofumi Suzuki也指出，160是干預的臨界線，他說：「我認為日本貨幣當局在為抑制過度波動而進行外匯干預時，不會有太多猶豫。」

高市政府任命的成長戰略委員會小組成員、法國農業信貸銀行首席經濟學家Takuji Aida，20日接受彭博訪問時提到，日本有龐大的外匯存底，若干預匯市，高市領導的政府更容易會採行應該動用外匯存底的觀點。他說，如果波動太過劇烈，有可能在觸及160之前，當局就會介入。

日圓疲弱一直讓日本決策者很頭痛，因為這將推升進口物價、家庭生活成本。日本首相高市早苗當選自民黨黨魁以來，儘管日本殖利率上升，日圓仍貶值約6%，因市場對為高市政府刺激方案籌資所需的大規模借貸感到不安。