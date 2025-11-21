快訊

母喪後首度露面 郭台銘一頭白髮現身2025鴻海科技日

賓賓哥校園直播風波延燒！961字道歉聲明曝光 稱「友人刻意隱瞞」

「輝達會有好結果」李四川曝最快下周與新壽簽T17、T18解約

軟銀強攻AI基建！傳將豪擲30億美元改造俄亥俄廠 供OpenAI資料中心

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
軟銀據傳將斥資最高30億美元，翻修俄亥俄州Lordstown電動車廠，改造後將為OpenAI即將興建的資料中心生產設備。路透
軟銀據傳將斥資最高30億美元，翻修俄亥俄州Lordstown電動車廠，改造後將為OpenAI即將興建的資料中心生產設備。路透

根據美媒The Information周四報導，軟銀計劃斥資最高30億美元，翻修俄亥俄州Lordstown電動車廠，改造後將為OpenAI即將興建的資料中心生產設備。

根據報導，這座工廠將為德州Milam郡及其他地點的資料中心製造設備，此舉顯示軟銀全力押注引領生成式AI熱潮的ChatGPT開發商OpenAI。

軟銀先前已出清58億美元的輝達（Nvidia）持股，為執行長孫正義以OpenAI為核心的AI布局籌措資金。軟銀8月以3.75億美元購入Lordstown這座工廠。

OpenAI、甲骨文與軟銀9月宣布將共同推動「星際之門計畫」，在美國興建五座AI資料中心，總投資規模高達5,000億美元，目標是打造全美先進AI網路。這也是三家公司今年1月在白宮宣布更大型合資計畫的其中一部分，當時軟銀承諾投入180億美元。

報導指出，俄亥俄州這座工廠正在建構模組化資料中心，這種可攜式預先組裝的設備能更快速部署，具備現場擴充能力。廠區內將設置一座運行中的小型資料中心供示範使用。Lordstown最早將自2026年第1季開始生產資料中心的設備。

OpenAI與軟銀合作打造的資料中心，將使這家AI新創公司更能掌控算力，該公司預測相關建設到2030年的成本將超過4,500億美元。OpenAI高層先前曾向投資人表示，它的目標不僅是開發AI模型與應用程式，還希望能掌控自家資料中心以及晶片供應。

這樣做的話，OpenAI將步上Google後塵，後者自行設計晶片並自營資料中心。OpenAI可能因此在競爭中取得優勢，領先例如Anthropic在內的其他模型開發商與程式應用公司。但與競爭對手Meta和Google不同，OpenAI缺乏廣告或雲端服務業務來支應建設這些資料中心的成本。

OpenAI Lordstown 開發商

延伸閱讀

黃仁勳談閉環投資 帶來更多成長

Google AI基建研發中心啟動 要建構完整生態系

鴻海董座劉揚偉報喜 OpenAI新一波大單到手

OpenAI執行長喊話川普政府 奧特曼籲AI基建享投資抵減

相關新聞

民主黨議員籲軍情人員拒絕非法命令 川普批叛徒煽動可處死刑

美國總統川普20日指控一群民主黨籍國會議員從事「煽動行為」，並呼籲逮捕他們，理由是這幾位參眾議員在一段影片中提醒軍方及情...

【專家之眼】權力、金錢與性：美國菁英的崩壞

艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的名字幾乎成為了當今美國政治與財經菁英圈的「佛地魔」，成為不可言說的名字。這名...

民主黨拍片號召拒遵非法命令 川普怒批叛國可處死

美國總統川普今天在社群媒體以「煽動叛亂」痛批一群民主黨國會議員，稱對方行為「可處死刑」。民主黨人在一支影片裡提醒軍人們不...

美跨黨派議員出招 禁晶片法補助廠買中國製設備

美國跨黨派國會議員團體今天在聯邦眾議院提出一項法案，將禁止領取「晶片法」（CHIPS Act）補助款的企業在10年內採購...

物價高惹民怨 川普簽署行政命令擴大巴西食品關稅減免

彭博資訊20日報導，美國總統川普在選民對生活成本愈發不滿之際，擴大對牛肉、咖啡與番茄等巴西農產品的關稅減免，進一步放寬近...

美前副總統錢尼葬禮於華府舉行 拜登、布希預計出席但川普未獲邀

美國CBS新聞報導，美國前副總統錢尼的葬禮於美東時間20日上午11時於華府特區華盛頓國家座堂（Washington Na...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。