台日韓股重挫 領跌亞股 為什麼「輝達救全村」只帶來一日行情？

美股20日突然翻黑重挫後，亞股21日盤中延續賣壓，台日韓股大跌，日股重挫逾千點，韓股也跌超過3%，顯示美國人工智慧（AI）霸主輝達（Nvidia）的亮眼財測仍未能緩解投資人對於AI類股重挫的憂慮，只帶來「一日行情」，反映在信用市場與空頭布局，以及聯準會（Fed）12月降息預期持續降溫。

日經225指數一度跌1,039.51點（跌幅2.1%）至48,784.43點，首爾Kospi指數也跌3.2%，報3,877.12點。加密貨幣市場繼續下挫，比特幣盤中大跌6.7%，報86,360.97美元，跌破87,000美元。

美國公布的9月就業數據顯示，非農就業人口曾數多於預期，但失業率攀升，且過去幾個月的新增就業人數遭下修，同時顯露利多與利空訊號，但多位Fed決策官員的發言持續透露對12月降息，抱持審慎態度。目前市場預期Fed在12月降息的機率為近40%。

此外，投資人也對科技巨擘之間龐大且複雜、以債務融資的交易，日益感到不安。憂心甲骨文發行債券違約的信用違約交換（CDS）價格從10月中以來已跳漲近50%。

Schwab資產管理公司投資長Omar Aguilar說，輝達是AI市場的領先者，但AI生態系不是只有輝達，信用市場似乎說明了風險可能正在浮現。

高盛指出，交易員「極端聚焦」於避險活動，助長了造成美股漲勢反轉的賣壓，高盛交易團隊發現，各種總體產品的空頭部位全面增加，再加上20日的流動性相對低，放大了股市的漲跌幅。