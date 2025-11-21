輝達先進晶片遭非法出口至中國 四嫌遭美方逮捕

快訊

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導

美國司法部今天指出，兩名中國人與兩名美國人涉嫌非法將具備人工智慧（AI）應用的輝達（Nvidia）先進晶片出口至中國而遭到逮捕。

被告38歲的中國籍李湛（Cham Li，音譯）與45歲的陳靖（Jing Chen，音譯），以及34歲的美國人何漢寧（Hon Ning Ho，音譯）與46歲的芮孟（BrianRaymond）被控共謀違反「出口管制改革法」（Export Control Reform Act，ECRA）及洗錢。

美國司法部官員指出，這四人合謀經由馬來西亞與泰國，非法將先進的輝達圖形處理器（GPU）出口至中國。

美國司法部助理部長艾森伯格（John Eisenberg）在聲明中指出，被告進行「蓄意且具欺瞞性的行動，以偽造文件、製作假合約及誤導美國當局，轉運受到管制的輝達GPU至中國」。

美國司法部表示，他們獲得中國將近400萬美元以資助這起走私計畫。

據稱，約400顆輝達A100 GPU在2024年10月至2025年1月間，以兩批貨運方式出口至中國；另有兩批貨運因執法單位介入而未能完成。

美國司法部指出，中國正尋求取得先進的美國科技，以推進2030年成為全球AI領導者目標。

美國違反「出口管制改革法」與洗錢罪名，最高可各判處20年徒刑。

台日韓股重挫 領跌亞股 為什麼「輝達救全村」只帶來一日行情？

美股20日突然翻黑重挫後，亞股21日盤中延續賣壓，台日韓股大跌，日股重挫逾千點，韓股也跌超過3%，顯示美國人工智慧（AI...

日本財相指明干預匯市「是選項之一」 日圓走升

日本財務大臣片山皋月21日表示，日本視匯率干預為因應日圓過度波動及投機性走勢的可能選項，為迄今對近來日圓貶值所發出的最強...

軟銀強攻AI基建！傳將豪擲30億美元改造俄亥俄廠 供OpenAI資料中心

根據美媒The Information周四報導，軟銀計劃斥資最高30億美元，翻修俄亥俄州Lordstown電動車廠，改造...

劉揚偉：鴻海每年投資AI上看30億美元 EV製造將走上PC代工模式

全球最大電子代工廠鴻海（2317）董事長劉揚偉向路透表示，鴻海每年將投資人工智慧（AI）領域20-30億美元。

油價因美國力促俄烏和談走低 金價微跌

油價周四（20日）下跌，美國川普政府敦促烏克蘭接受一份與俄羅斯的和平協議，以期結束持續了三年多的俄烏戰爭，而烏克蘭總統澤...

亞股全面下挫 日軟體銀行股價暴跌10%

日本科技巨擘軟體銀行股價周五一度暴跌逾10%，主因是美國科技股走弱，加上市場對美國聯準會12月降息的預期降溫，導致亞股全...

