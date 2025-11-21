油價因美國力促俄烏和談走低 金價微跌

油價周四（20日）下跌，美國川普政府敦促烏克蘭接受一份與俄羅斯的和平協議，以期結束持續了三年多的俄烏戰爭，而烏克蘭總統澤倫斯基也示意對和平協議持開放態度。金價微跌，反映美國9月就業報告的數據強於預期，削弱聯準會12月降息前景。

布蘭特原油周四收盤報每桶63.38美元，下跌0.13美元，跌幅 0.2%。美國西德州原油收盤報每桶59.14美元，下跌0.30美元，跌幅0.50%。

周四稍早，兩大油價指標一度上漲，因為美國能源資訊局（EIA）最新報告顯示，美國原油庫存降幅大於預期。

美國希望烏克蘭接受的和平協議，包括烏克蘭向俄羅斯讓出領土和削減烏國武裝部隊，澤倫斯基先前一直拒絕這兩項要求。但周四他表示，將仔細研究最新提議，並就和平計畫與美國進行商議。

Price Futures Group資深分析師Phil Flynn說，很多人認為美國新的提議，會被澤倫斯基立即否決，但他並沒有馬上拒絕。現在，交易員要問，美國對俄羅斯的制裁是否會在今（21）日生效？美國對俄羅斯石油公司和盧克石油公司的制裁原定於今天生效。

美國原油庫存方面，降幅超過預期，反映出煉油量增加，代表市場有著強勁的利潤率，以及對美國原油的出口需求。EIA表示，在截至11月14日的一周內，美國原油庫存減少340萬桶，至4.242億桶，路透訪調分析師的預期是減少60.3萬桶。

紐約黃金現貨價格周四收盤微跌0.02%，報英兩4,077.19美元。美國就業報告發布後，交易員開始審視美國聯準會下個月降息的可能性降低。

道明證券大宗商品策略全球主管Bart Melek表示，鑑於數據顯示就業成長超出預期，沒有理由認為聯準會在貨幣政策寬鬆上採取更激進的立場。Zaner Metals副總裁兼資深金屬策略師Peter Grant也指出，12月降息的可能性現在看來越來越小。

美國降息預期轉弱，令黃金進一步承壓。因為黃金做為一種無孳息資產，在低利率環境下往往表現較好。黃金今年已上漲55%，並在10月20日創下每英兩4,381.52美元的歷史新高。儘管金價近期屢有回落整理，瑞銀仍將明年年中目標價上修至每英兩4,500美元。