亞股全面下挫 日軟體銀行股價暴跌10%
日本科技巨擘軟體銀行股價周五一度暴跌逾10%，主因是美國科技股走弱，加上市場對美國聯準會12月降息的預期降溫，導致亞股全面下挫。
日經225指數開盤重挫2.1%，指標科技股同步走低，愛德萬測試跌逾9%，東京威力科創跌近6%，雷泰光電跌逾4.9%，瑞薩電子跌1.95%。
南韓Kospi指數重挫3.17%。權值股三星電子和SK海力士分別重挫4.47%及7.71%。
澳洲S&P/ASX 200下滑1.36%。
香港恆生指數期貨報25,460點，低於恆指前收盤價25,835.57點。
